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(Görüntülü) Adana'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 7 yaralı

ADANA/ALADAĞ, (DHA)- ADANA’nın Aladağ ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3’ü ağır, 7 kişi yaralandı

21 Haziran 2018 00:12

ADANA/ALADAĞ, (DHA)- ADANA’nın Aladağ ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3’ü ağır, 7 kişi yaralandı. Kaza, Aladağ ilçesindeki Hacı Hasanlı Alaybeyi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, ana yola giren Davut Polat yönetimindeki 80 KT 546 plakalı minibüs ile ana yolda ilerleyen Alper Çetin yönetimindeki 07 MSG 89 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yol kenarında bulunan tarlaya düştü. Kazada araçlarda sıkışan 3’ü ağır 7 yaralı, olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne bağlı CANKUR ekipleri tarafından sıkıştıkları kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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