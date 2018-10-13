(Görüntülü) Adana'da hız sınırını aşan sürücülere helikopterli takip

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde \'Trafik Kazalarını Önleme Planı\' çerçevesinde Adana\'da helikopterle denetimler gerçekleştirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'nce Adana, Mersin, Osmaniye ve Niğde\'de otoyol ve şehirlerarası yol güzergahında havadan helikopterle trafik denetimi sonucu 7 araca cezai işlem uygulandı. İçişleri Bakanlığının 100 günlük eylem planında, trafik güvenliğine yönelik ortaya koyduğu, önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin yüzde 2 oranında artırılarak, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılması hedefleniyor.

HAVADAN KONTROL

Trafiğin yoğun olduğu güzergahlar ile kavşaklarda havadan helikopter ve drone ile trafik denetimlerine başlanan kentteki denetimlerde, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında gözlenen sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, hız sınırını aşma, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek gibi ihlallerin önlemesi başta olmak üzere, ana arterlerde trafiği aksatacak durum ve ihlallere daha hızlı müdahale edilecek.