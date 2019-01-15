(Görüntülü) Adana'da fuhuş operasyonu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da polis, \'fuhuş, fuhşa aracılık ve yer temini eden\' 43\'ü kadın, 51 kişiyi yakalamak için operasyon yaptı. Şafak baskınları yapan ekipler çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.



İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde \'fuhuş, fuhşa aracılık ve yer temini eden\' kişilere yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 43\'ü kadın 51 kişi hakkında yakalama kararı aldı. Şafak vakti adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.



Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.