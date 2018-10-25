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(Görüntülü) Adana'da dolu yağışı

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da aniden başlayan dolu yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakalarken, hayatı olumsuz etkiledi

25 Ekim 2018 01:51

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da aniden başlayan dolu yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakalarken, hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli sağanak beklenen kentte, saat 19.30\'da yoğun dolu yağışı başladı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Bazıları ceviz büyüklüğünde olan dolulardan kaçan vatandaşlar, bina saçaklarına sığınıp, başlarını da montlarıyla örttüğü görüldü. Minibüsünün lastiği patlayan bir şoför ise zor anlar yaşadı. Dolu yağışının ardından başlayan sağanak ise 40 dakika devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün verilerine göre gece boyu zaman zaman sağanak yağış olacağı öğrenildi.

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