(Görüntülü) Adana semalarında görsel şölen

ADANA,(DHA) ADANA 9. Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali\'nde 11 ülkeden 300 sporcuyu buluşturdu. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü?nün (AHAS) işbirliğinde gerçekleştirilen festivalde Adana semalarında görsel şölen yaşandı. Merkez Çukurova İlçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde organize edilen 9. Adana Havacılık ve Yamaç Paraşütü yamaç paraşütü, microlight, paramotor gibi hava taşıtlarının pilotları katıldı. Türkiye\'nin yanı sıra Rusya, Portekiz, Almanya, Belçika, İtalya, Litvanya, Azerbaycan, İran, Tunus ve Mısır\'dan 300 sporcunun buluştuğu etkinlikte motorlu ve motorsuz hava taşıtları gökyüzünde rengarenk görsel şölen sergiledi.