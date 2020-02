(Görüntülü) Adana Demirspor'da yeni başkan Murat Sancak

Nuri PİR - Malik GÖDELİNER / ADANA, (DHA) - Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Olağanüstü Genel Kurulu’nda işadamı Murat Sancak, başkan seçildi. Kulübün parasını kimseye yedirmeyeceğini söyleyen Sancak, kulübe verdiği her parayı da temlik değil, bağış olarak vereceğini kaydetti. Adana Demirspor’un Olağanüstü Genel Kurulu, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda, Cahit Sınmaz başkanlığındaki divan kurulu ile gündem maddelerinin oylanmasıyla başladı. Kulübe başkan adayı olabilmek için 100 bin lira bağış yapılması teklifi oy çokluğuyla kabul edilerek tüzüğe işlendi. Daha sonra söz alan mevcut başkan Kazım Bozan, kulübe emeği geçenlere teşekkür etti. Murat Sancak’ın rakibi Kazım Bozan, Sancak’ın listesine destek olarak adaylıktan çekildi. Murat Sancak’ın listesi de kongre üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Taraftarların yoğun tezahüratlarıyla kürsüye çıkan Murat Sancak, kulübün 37 milyon lira borcunun olduğunu ve kolay kolay kimsenin başkan adayı olmayı kabul etmeyeceğini belirterek, \"Adana’nın ileri gelen siyasetçileri ve işadamları olsun, hepsi aday olmamı istediler. Adana Demirspor maalesef sahipsiz kalmış. Size şu sözü veriyorum ama. Benim yönetimimde kulübün parasını hiçbir Allah’ın kuluna yedirmeyeceğime söz veriyorum. Şahsım olarak elimden gelen her türlü desteği vereceğim. Geçmiş yönetimler para koyar sonra temlik koyarak alacaklarını almaya çalışıyor. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Koyduğum her kuruşu bağış olarak koyacağım. Bundan sonra bu bayrağı taşımak isteyen herkese de destek olacağım. Buraya kendi parasından para koyacak, almayacak ve Adananın işadamlarına sesleniyorum. Sizler Adana sayesinde zenginleştiniz. Bu kulübe lütfen sahip çıkınız. Bu kulübü bir şirket yönetir gibi yöneteceğim\" dedi. Sancak, kulübü hemen üst lige taşımayı garanti etmediğini fakat süper ligde olmayan bir takıma da başkanlık etmek istemediğini sözlerine ekledi. Sancak\'ın ardından söz alan CHP Adana Milletvekilleri Burhanettin Bulut ve Orhan Sümer de Sancak\'a başarılar diledi. Sancak, kongre salonundan çıkarken de taraftarların yoğun tezahüratları ve meşale gösterileriyle otomobiline binerek alandan ayrıldı. Murat Sancak\'ın başkanlığındaki yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor: \"Şerif Güler, Süleyman Bilici, Remzi Kar, Savaş Çokduygulu, Levent Özveren, Tarkan Kulak, İmam Gazali Hıradağı, Şentürk Çalık, İsmail Tanrıverdi, Tekin Taylancı.\" GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Salondan detaylar -İstiklal Marşı ve saygı duruşu -Tazehüratlar -Oylama işlemi -Murat Sancak\'ın açıklamaları -Genel detaylar (FOTOĞRAFLI)