T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Adalet savunucuları kan verdi

İbrahim MAŞE MERSİN, (DHA) Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan önderliğindeki hakim, savcı ve adliye personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu

15 Mayıs 2018 20:19

İbrahim MAŞE MERSİN, (DHA) Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan önderliğindeki hakim, savcı ve adliye personeli Kızılay\'a kan bağışında bulundu. Ramzan ayında kan bağışının düşmesi sebebi ile, kan ihtiyacının karşılanması için etkinlikler arttırıldı. Bu kapsamda sedyeye yatan Mersin Adliyesi personeli, kan bağışında bulundu. Düzenli kan bağışçısı olan Cumhuriyet Başsavcısı Ercan\'ın önderliğindeki; savcı, hakim ve adliye personeli tek tek sedyeye yatarak kan bağışı yaptı. Adliyede işi olan vatandaşlara da örnek olan adliye çalışanları, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti. Davete cevap veren bazı vatandaşlar da bağışa destek oldu. Ramazan ayında bağışların sayısında azalma yaşandığına dikkat çeken Cumhuriyet Başsavcısı Ercan, Kan stokları düştüğü için adliyedeki arkadaşlarımızla beraber bu stokları arttırmak istedik. Ülkemizin kan ihtiyacının sağlanmasına katkı sunduk. Cumhuriyet savcıları, hakim ve personelimizin ardından vatandaşlar ve basın mensuplarının da kan vermesini istiyoruz. Vatandaşlarımız fırsat bulduğunda kan bağışında bulunmalı. hem ülkemizin kan ihtiyacı hem de

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MAŞE MERSİN DHA Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa ErcanKızılayRamzanBuMersin AdliyesiDüzenliCumhuriyet Başsavcısı ErcanAdliyedeDaveteRamazanCumhuriyet Başsavcısı Ercan KanCumhuriyetVatandaşlarımız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24