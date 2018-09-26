(Görüntülü) Adalet Bakanı Gül, komadaki hakim için devrede

Osman ŞİŞKO- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da Bölge İdare Mahkemesi\'nde hakim olarak görev yapan ve uyurken duran kalbi daha sonra çalıştırılan Esra Sarıkaya Konaş\'ın (40) yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Sadece 20 aylık olan kızı Ela\'nın sesini duyunca tepki veren Hakim Konaş\'ın, \"Yurt dışından kök hücre gerekiyormuş. Bunun için de Sağlık Bakanlığı\'ndan özel izin gerekiyormuş\" diyerek yardım isteyen eşi Egemen Konaş\'a, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül destek verdi. Konaş\'ı telefon ile arayan Bakan Gül, \"Sağlık Bakanı ile konuştum. Yapılması gereken ne varsa gerçekleştirilecek. Gelişmelerden beni haberdar edin\" dedi. Esra Sarıkaya Konaş\'ın en büyük hayali, hakim olmaktı. Öyle de oldu. Hukuk Fakültesi\'ni başarı ile bitirdikten sonra hakim olan Esra Sarıkaya Konay, 2013 yılında Muğla\'da görev yaparken Orman Mühendisi Egemen Konaş ile tanıştı. Çift, yaklaşık 1,5 yıl süren arkadaşlığın ardından evlendi. Esra Sarıkaya Konaş, 20 ay önce dünyaya getirdiği kızına ise \'Ela\' adını verdi. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında, Esra Sarıkaya Konaş\'ın tayini Orman Bakanlığı\'nda Mühendis olarak çalışan eşi Egemen Konaş ile Bursa\'ya çıktı. Bölge İdare Mahkemesi\'nde hakim olarak görev yapan ve meslektaşlarının yanı sıra çalışanlar tarafından sevilip sayılan Esra Sarıkaya Konaş\'ın yaşamı, Temmuz ayında değişti. Uyurken eşinin hareketsiz durduğunu gören ve yüzüne su döken Egemen Konaş tepki almayınca hemen 112 Acil Servis\'ten yardım istedi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri Esra Sarıkaya Konaş\'ın duran kalbini suni teneffüs yaparak çalıştırdı. Cihaza bağlı olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne getirilen Esra Sarıkaya Konaş yoğun bakıma alındı. Burada üç aya yakın süredir komada olan Esra Sarıkaya Konaş, sadece 20 aylık kızı Ela\'nın sesini duyunca veriyor. Doktorların durumunun çok ağır olduğunu söylediği eşinin sözlerine gözlerini kırparak, parmağını oynatarak yanıt vermek istediğini belirten Egemen Sarıkaya, \"Esra, Ela\'nın sesini duyunca farklı oluyor. Vücudunu hareket ettirip kafasını kaldırmak istiyor\" dedi En büyük isteğinin eşinin yaşayıp kızına annelik yapması olduğunu söyleyen Egemen Konaş, \"Çok sıkıntı çektik. Esra\'nın tedavisinde kök hücrenin çözüm olduğu söyleniyor. Çok pahalı bir tedavi sistemi olan kök hücre için Sağlık Bakanlğı\'nın özel izni gerekiyor. Bu konuda gerek Sağlık Bakanlğı\'ndan gerekse Esra\'nın görev yaptığı Adalet Bakanlığı\'ndan yardım bekliyoruz\" dedi. BAKAN GÜL ARADI Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün akşam Egemen Konaş\'ı cep telefonu ile aradı. Hakim Esra Sarıkaya Konaş\'ın yaşadığı bu olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Bakan Gül, \"Ben, Sağlık Bakanı ile konuştum. Ne gerekiyorsa yapılacak. Danışmanım ile Esra hanımın sağlık durumunu takip edeceğiz. Yaşanacak olası olumsuzlukta mutlaka bana ulaşın\" dedi. Bakan Gül\'ün araması ile umutlandığını söyleyen Egemen Konaş, \"Sağlık Bakanlığı ile bu konuda görüşüp ne yapılması gerekiyorsa bunları gerçekleştireceğim\" diye konuştu.