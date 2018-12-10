(Görüntülü) Açtığı engelsiz kafede umduğunu bulamadı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU\'da, kanser nedeniyle tedavi gören, yürümekte güçlük çeken Hasibe Eroğlu (46) \'Engelsiz\' isimli, engellilerin ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş kafe açtı. Hasibe Eroğlu açtığı kafede işlerinin iyi gitmediğini, beklediği ilgiyi göremediğini söyledi. Bolu\'da tekstil fabrikasında çalışan ve aynı zamanda karate antrenörlüğü ile hakemliği yapan Hasibe Eroğlu, 2 yıl önce rahim ağzı kanseri nedeniyle tedavi görmeye başladı. Hastalığı nedeniyle ağır tedavi sürece olan 2 çocuk annesi Hasibe Eroğlu, aylarca tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Hasibe Eroğlu, hastalığı nedeniyle de çalıştığı tekstil fabrikasındaki işinden çıkarıldı. Karateye olan ilgisi sayesinde tekerlekli sandalyeden kurtulduğunu belirten Hasibe Eroğlu, yeniden yürümeye başladı. Yürüme güçlüğü çeken Hasibe Eroğlu\'na yüzde 70 engelli raporu verildi. 4 ayda bir doktor muayenesine giden ve ilaç desteği ile ayakta kalan Hasibe Eroğlu, bir yandan kanserle mücadele ederken, bir yandan da yıllardır hayalini kurduğu engelsiz kafe projesini hayata geçirdi. Hasibe Eroğlu, yakınlarından ve çevresinden aldığı borç paralarla 1 ay önce Aşağısoku Mahallesi\'nde bir kafe açtı. Kafe, engelli rampaları ve oturma düzeniyle engellilere hitap eden yapıyla düzenlenirken, ayrıca engelli vatandaşlara da yüzde 25 indirimli olarak hizmet veriyor. İŞTEN ÇIKARILDI Hasibe Eroğlu, kafeyi açma hikayesini şöyle anlattı: \"Daha önce tekstil fabrikasında çalışıyordum. Aynı zamanda spor antrenörü ve hakemim. Uzun süre tedavi görüp işyerine gidemedim. Haliyle ailemi de bir şekilde geçindirmem gerekiyordu. Raporum bittikten sonra 2 ay işe gittim. Daha sonra işten çıkarıldım. Ben de kendi işimi kurmaya karar verdim. Sağdan soldan borç paralarla işimi \'engelli kafe\'mi kurdum. Kanser hastasıyım. Uzun süre mücadele ettim ve hala ediyorum. Başka rahatsızlıklarım da oldu. Şeker tansiyon derken hepsi beni en son tekerlekli sandalyeye mahkum etti. Sonra bir süre sonra ayağa kalktım. Şu anda rahatsızım. Yüzde 70 engelli raporum var.\" İşlerinde umduğunu bulamadığını ve maddi anlamda güçlük çektiğini ifade eden Hasibe Eroğlu, \"Şu anda işlerim çok az. Gerekli ilgiyi göremedim. Engellilere daha fazla duyurmak lazım. Ailelerin gelebileceği bir yer. Geniş ferah, tekerlekli sandalyelerle rahatlıkla girilebilir. Burada çeşitli organizasyonlar da yapabiliyoruz. Masamız az olduğu için engelliler tekerlekli sandalyeleriyle gelip oturabiliyorlar. Bir aile ortamı\" dedi.