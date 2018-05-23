(Görüntülü) Acil servis önünde öldürülen çiftin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)- ÜMRANİYE\'de acil servis önünde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı\'nın cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı. Ramazan Sarı\'nın dayısı Nihat Turhan, \"Halen tehdit ediliyoruz\" diye konuştu. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önündeki dün yaşanan olayda, Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırganın kurşun yağmuruna tuttuğu Ramazan Sarı başına isabet eden 6 kurşunla, eşi Suzan Sarı ise sırtından ve bacağından vurularak hayatlarını kaybetmişti. Adli Tıp Kurumun\'da işlemleri tamamlanan çiftin cenazesi bugün yakınları tarafından teslim alındı. Ramazan Sarı\'nın dayısı Nihat Turhan, \"Yapacak bir şey yok hiç beklemediğimiz bir olay. Fındık kabuğunu doldurmayacak konular. 3-5 paralık ticari işlerin neticesi bu. Daha önceden husumetleri vardı. Bir cinayet meselesi ortaya çıktı. Kimin yaptığı belli değil. İlk baştaki olayda 8 kurşunla yaralanmıştı. Bu işi yapanın kardeşi ölmüştü. Kimin vurduğu belli değil. Ramazan da silah falan yok. Halen tehdit ediliyoruz\" diye konuştu. Sarı\'nın bir başka yakını Ayhan Çelik ise, \"Okul ihalesi yüzünden aralarında çatışma olmuştu, yaralanmıştı. Yaralarının tedavisi için hastaneye gelmişti\" dedi. Sarı çiftinin 6 yaşında bir oğulları olduğu öğrenilirken, teslim alınan cenazeler yakınları tarafından Üsküdar Karacaahmet Gasilhanesi\'ne götürüldü.