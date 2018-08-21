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(Görüntülü) Acemi kasaplar acil servisleri doldurdu

Ramazan ÇETİN DENİZLİ - Feyzi DAVULCU UŞAK, (DHA) DENİZLİ ve Uşak'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde, acemi kasaplar hastanelerin acil servislerini doldurdu

21 Ağustos 2018 18:54

Ramazan ÇETİN DENİZLİ - Feyzi DAVULCU UŞAK, (DHA) DENİZLİ ve Uşak\'ta Kurban Bayramı\'nın ilk gününde, acemi kasaplar hastanelerin acil servislerini doldurdu. Denizli\'de bugün saat 12.00 itibari ile 122, Uşak\'ta ise 66 acemi kasap tedavi için başvurdu. Kurban Bayramı\'nın acemi kasapları yine acil servislere koştu. Denizli ve Uşak\'ta kurbanlarını keserken, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar, yakınları tarafından hastanelere kaldırıldı. Kesikleri derin olanlara dikiş atıldı. Denizli\'de bugün saat 12.00 itibari ile 122, Uşak\'ta ise 66 kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu.

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