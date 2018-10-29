(Görüntülü) Ablasının intihar ettiği oteli seyertti, sonra kendi de ölüme atladı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da dün sabah, alışveriş merkezinin 9\'uncu katındaki kafeteryadan atlayarak yaşamına son veren Selver Deviren\'in (41) ablası Mihriban Deviren\'in de 2 Eylül\'de aynı bölgedeki otelin 6\'ncı katından atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı. Selver Deviren\'in 9\'uncu kattaki kafeteryanın balkonunda çay ve sigara içerek uzun bir süre ablasının intihar ettiği otelin bulunduğu binayı seyrettiği, daha sonra da kendini boşluğa bıraktığı belirtildi. Olay, dün sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi\'nde meydana geldi. 9 katlı alışveriş merkezine gelen Selver Deviren, en üst kattaki kafeye oturdu, bir süre sonra da balkona çıktı. Deviren\'in balkona çıkışından kısa süre sonra dışarıdan bir ses geldi. Kafe çalışanları balkona çıktıklarında Selver Deviren\'i beton zeminde hareketsiz yatarken görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Selver Deviren\'in yaşamını yitirdiği belirlendi. KARŞIDAKİ OTELDE ABLASI DA İNTİHAR ETMİŞ Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, Selver Deviren\'in intihar ettiği binanın karşısındaki otelde ablası Mihriban Deviren\'in 6\'ncı kattan atlayarak intihar ettiğini saptadı. Ablasının ölümünün ardından bunalıma giren Selver Deviren\'in ablasının ölüme atladığı otele bakıp sigara içtiğini, daha sonra kendisini boşluğa bıraktığı öğrenildi. Selver\'in cenazesi otopsisinin ardından defnedildi.