(Görüntülü) Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları

Abdurrahim Albayrak: \"Taraftarın da yönetimin de sabrı taştı\"

\" Fenerbahçe camiasına ve ailesine başsağlığı diliyorum\"





\"Hakkımızı da kimsenin yemesine müsaade etmeyiz\"





\"Kulübeleri çıldırtan olayları düşünmek lazım\"





Serhan TÜRK / Mustafa AKIN - İSTANBUL,(DHA)





Galatasaray 2\'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, \"Her şeyden önce Fenerbahçe tribününden bir genç kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Onun için çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. Fenerbahçe camiasına ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun\" dedi.



Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulunan Albayrak, maçın sonunda yaşanan olaylara değinerek, \"Çok güzel giden bir maç, dostça giden bir maç maalesef geçen haftada söyledim, artık sabrımız taşmaya başladı. Saha yönetimiyle hakemin gözünün önünde, göz göre göre rakip takımın ayağından taca çıkan topu hakem rakibimize vermiştir ve neticesinde de gol olmuştur. Ama yeter diyoruz. Allah\'ın bir adaleti vardır. Biz yolumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. Allah\'ın izniyle şampiyon olacağız ama yeter diyoruz. Yazık insanlara da yazık. Başka başkanlar gibi biz de bağırıp çağıralım mı çıkıp? İnsan gibi geliyoruz biz konuşuyoruz. Bu olayların sebebi saha yönetimidir. Yazıktır, günahtır. Biz kimseden ayrıcalık değil Galatasaray\'ın hakkını istiyoruz. Herkesse eşit davransınlar. Kötü oynarsak çıkıp bunu da söylüyoruz. Ama yeter artık ya. Hakemin gözünün önünde top taca çıkıyor rakibimizden ve tacı onlara veriyorlar, dönüyor gol oluyor. Söyleyeceklerim bundan ibaret arkadaşlar\" açıklamasında bulundu.



\"HAKKIMIZI DA KİMSENİN YEMESİNE MÜSADE ETMEYİZ\"



Haklarının yenilmesine müsaade etmeyeceklerini belirten Albayrak, \"Federasyonda seçim olacak. O zaman bakacağız. Geçen hafta rica ettim, Allah aşkına gidin seyredin dedim. Biz kimseye bize bir şey verin demiyoruz ama bizim hakkımızı da kimsenin yemesine müsaade etmeyiz. Biz de burada işimizi gücümüzü bırakıyoruz, sabahtan akşama kadar bu işin peşinde koşuyoruz. Ondan sonra da geliyoruz buraya, insanları görüyorsunuz tribünler sahaya inecek. Onları sakinleştirmeye çalışıyoruz. Ne gereği, ne anlamı var bu oyunu bu hale getirmenin. Gördüğünüzü çalın, gördüğünüzü geçin ya bir şey demiyorum ki. Bütün hakemlere saygımız sonsuzdur. Saygı duymaya da devam edeceğim ama herkes elini vicdanına koysun\" ifadelerine yer verdi.



\"TARAFTARIN DA YÖNETİMİN DE SABRI TAŞTI\"



Galatasaraylı taraftarların da, yönetimin de sabrının taştığına vurgu yapan Albayrak, \"Ben hakemlerle ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum ama söyledim çünkü artık taraftarın da, yönetimin de sabrı taştı. Allah aşkına artık yeter ya. Bu mübarek günde ne gereği var ya bunların. Ne görüyorsanız onu çalın biz sizden başka bir şey istemiyorum. Son derece üzgünüm. Fenerbahçeli futbolcuları da, yöneticileri de teker teker içeriye soktum aman bir şey olmasın diye. Çünkü onlar bizim misafirimiz. Biz de oraya gitsek, onlar da bize yaparlar bunu. Söylemek istediklerim bu olaylara sebep olanlara. İçeride Belhanda ile görüştüm, boynu kıpkırmızı. Bunların olmaması lazım. Bizim de başkalarının da yapmaması lazım. Bir kere kavga benim tarzıma hiç uymayan bir şey. Ben başka yollardan gidiyorum, barış içinde olsun istiyorum ama önlenemez hale geldi. Yine de fazla büyümeden sona erdi neyse ki\" şeklinde konuştu.



\"KULÜBELERİ ÇILDIRTAN OLAYLARI DÜŞÜNMEK LAZIM\"



Maçın ardından verilen kartlarla ilgili yorum yapan Abdurrahim Albayrak, \"Hakemin kararlarına saygı duymak lazım. VAR\'a bakmıştır, karar vermiştir ama biz de taç pozisyonunda bak dedik, bakmadı. Bize gelince bakmıyor. Penaltı pozisyonu da tartışılır. Bence Muslera topu uzaklaştırmıştı, ondan sonra geldi Fenerbahçeli futbolcu. Kavgadan yana olmadım hiçbir zaman. Önce sahaya atlayan, insanları ayırmaya çalışan biz olduk. Sırf Fenerbahçe\'nin bir an önce soyunma odasına girmesini istedik. Herkesin suçu var ama kulübeleri çıldırtan olaylar nedir, bunu düşünmek lazım. Hasan Şaş ve Fatih hocamız ısrarlar söylüyor, VAR\'a bakın, taç rakipten çıktı diyor ama olmuyor\" dedi.



Öte yandan Albayrak, yaşanan gerginliklerin ve kartların yaratacağı moral bozukluğunu en iyi şekilde atlatmaya çalışacaklarını söyledi.