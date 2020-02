(Görüntülü) Abdurrahim Albayrak, Filistin kulübünü misafir etti

\"İnşallah bu kardeşlerimizin arasından biri stadımızda oynar\" Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA Galatasaray Kulübü 2\'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Filistin\'in Zeytindağı Spor Kulübü sporcularını kabul etti. İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Mezunları Derneği\'nin (VEFADER) organizasyonuyla Türkiye\'ye gelen Filistin\'in 2\'nci Lig futbol kulüplerinden Zeytindağı Spor, Galatasaray 2\'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından misafir edildi. Ziyarette konuşan Aybayrak, Filistinli futbolcuların her zaman yanında olduklarını belirterek, \"Filistin\'den ülkemize gelen sevgili genç kardeşlerimi bugün Altur\'da misafir ediyoruz. Sabah saatlerinde Galatasaray\'ın stadını ve müzesini gezdirdik. Şimdi de Karadeniz Bölgesi\'nden Rize\'nin yemeklerini kendilerine tattıracağız. Kendileri dün maç yaptılar. Dün de hep beraber oradaydık. Çok güzel bir gece yaşadık. Bugün statta başlayıp, burada Karadeniz yemekleriyle devam eden güzel bir gün olacak\" diye konuştu. Futbolculara memnun olup olmadıklarını ve Galatasaray\'ın stadını beğenip beğenmediklerini soran Albayrak, \"İnşallah bu kardeşlerimizin arasından bir futbolcu çıkar ve o güzel statta top oynar. Kendilerini öpüyorum, her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Biz onları çok seviyoruz, bizim için çok önemliler. Her zaman kalbimizdeler\" dedi. Filistinli genç futbolcular, dün akşam İZÜ Stadyumu\'nun açılışında bir gösteri maçı yaptı. Misafirler daha önce de Beşiktaş\'ın sahasında Akhisarspor\'u konuk ettiği karşılaşmayı tribünden takip ettiler.