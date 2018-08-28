(Görüntülü) Abdurrahim Albayrak: "Modeste'den vazgeçtik"

\"Fatih Hoca\'nın sürprizleri bitmez\" \"Ali Dürüst\'ün uzaktan yakından alakası yok\" MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) - Spor Toto Süper Lig\'de 3\'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor\'u 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Sarı-kırmızılı kulübün 2\'nci başkanı Abdurrahim Albayrak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Eksik ve sakat oyuncuların olduğunu söyleyen Abdurrahim Albayrak, \"Daha da iyi olacağız. Eksiklerimiz, sakatlarımız var. Bütün arkadaşlara, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Pazartesi gecenin 12 olmasına rağmen, yarın mesai günü olmasına rağmen yine bizi yalnız bırakmadılar. İyi ki varlar. İyi bir maç oldu. İlk devre 1-0 oldu. Son dakikalarda 2\'nci golü de atabilirdik ama atamadık. 2\'nci devre gördünüz. Fırtına gibi girdik. 6-0 gibi net bir skorla Allah\'a şükürler olsun sahadan ayrıldık. Mutluyuz\" dedi. \"ALİ DÜRÜST\'ÜN UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI YOK\" Emre Akbaba\'nın transfer olduğu dönemde medyada çıkan Ali Dürüst haberleriyle ilgili de konuşan Albayrak, \"Alanyaspor Başkanı Hasan Bey benim pazara kadar değil, mezara kadar dostumdur, arkadaşımdır. Ali Dürüst\'e gelince iyi ki sordunuz. Kulüpler Birliği toplantısı vardı. Federasyon tarafından da Ali Bey gelmişti. Bütün kulüplerle bir arada toplantıdaydık. 11\'de başlayan toplantı 2\'ye doğru bitti. Çok acıkmıştık. Yemek yiyelim dedim. Benimde burada kulüpte bekleyen imzalarım vardı. Ben şoförümü yemek almaya gönderdim, Ali ağabey ile ben buraya geldim. Hasan ağabey de ben sonra gelirim dedi. Biz buraya geldik, Ali Dürüst benim hakikaten çok sevdiğim birisi. Hiçbir zaman da kimse aramızı açamaz. Yemek geldi, sonrasında Hasan Bey geldi. Yemeği yedik ve Ali Dürüst gitti. Bol şanslar ben gidiyorum dedi. Ali ağabeyin uzaktan yakından alakası yoktu\" ifadelerini kullandı. \"MODESTE\'DEN VAZGEÇTİK\" Forvet transferi konusunda Modeste\'den kesinlikle vazgeçtiklerini belirten Abdurrahim Albayrak, \"Modeste transferi olmayacak. Bizim öyle bir riske girecek durumumuz yok Galatasaray olarak. Bizde petrol kuyusu yok. Biz o risklere giremeyiz. O transferden vazgeçtik. Onları Fatih hocama sorun isterseniz. Ben burada isim söylemem. Biliyorsunuz söyleniyor, başka kulüplerde talip oluyor. Fiyat artıyor. Onun için isim söylemem söz konusu değil\" şeklinde konuştu. \"FATİH HOCA\'NIN SÜRPRİZLERİ BİTMEZ\" Kadroya bir ya da iki tane forvet oyuncusu katacaklarını söyleyen Albayrak, \"Forvet alacağız. Belki de iki tane alacağız. Transfer bitmedi. Son günlerde Fatih Hoca\'nın sürprizleri bitmez. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Biraz daha sabırlı olun. Forvet yabancı olacak\" diye konuştu. Albayrak son olarak karşılaşmada iptal edilen penaltı atışıyla ilgili, \"Ben saygı duyuyorum. Demek ki bir şey varmış ki iptal etmişlerdir. Hakemlerin verdikleri kararlara benim saygım sonsuzdur\" dedi.