(Görüntülü) Abdurrahim Albayrak: "Emre için 48 saat uğraştım"

\"Taraftarlarımıza her zaman olduğu gibi çok ihtiyacımız vardı\" Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 2\'nci haftasında sahasında Göztepe\'yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray 2\'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maça gelen Sarı-Kırmızılı taraftarlara teşekkür eden Abdurrahim Albayrak, \"35 bin Galatasaray taraftarı bayram tatiline gitmediler ve Galatasaray\'ı yalnız bırakmadılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsine I love you diyorum. Bugün taraftarlarımıza her zaman olduğu gibi çok ihtiyacımız vardı. Bugün stada gelip hiç susmayan ve televizyonlarından maçı takip eden tüm taraftarlarımızın bayramlarını kutluyorum. İnşallah bayramda sonrada aynı şekilde devam ederiz. Maçımız pazartesi bayram sonu. İnşallah yine taraftarımızla bütünleşiriz galibiyetlerimize kaldığımız yerden devam ederiz\" şeklinde konuştu. \"EMRE İÇİN 48 SAAT UĞRAŞTIM\" Yeni transfer Emre Akbaba ile ilgili olarak geçen zorlu sürece de değinen Albayrak \"Emre\'yle ilgili gerçekten 48 saat uğraştım diyebilirim. Telefon bir yanda şarja bağlı bir yandan da konuşarak. Ama Allah\'ıma şükürler olsun ki Galatasaray formasını giymek istiyordu. Bende elimden geleni yaptım ve onu sevdiği, aşık olduğu renklere kavuşturdum. Bugün de gördünüz girer girmez üç gol pozisyonuna girdi. Bize ileride çok büyük faydası olacaktır\" diye konuştu.