(Görüntülü) Abdullah Tivnikli son yolculuğuna uğurlandı (2)

Gökhan ÇELİK –Harun UYANIK/ İSTANBUL, (DHA) TEDAVİ gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybeden Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Türkiye’de katılım bankacılığı alanında önemli faaliyetlerde bulunan Abdullah Tivnikli 59 yaşında hayatını kaybetti. Tivnikli için ikindi vakti Marmara İlahiyat Camisi’nde cenaze töreni düzenledi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile çok sayıda bakan, işadamı ve sevenleri katıldı. Cenaze namazın ardından kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Gerçekten Abdullah kardeşimiz bir vakıf insanı olarak gelecekte de kendisinden sonra hakikaten bu hayırlarını devam ettirecek bir nesil bırakmanın gayreti içinde oldu. Şu anda şu musalla taşı \'Birçok şeyi bizlere vaiz olmak suretiyle anlatıyor, bizler de bundan nasibimizi aldık alıyoruz\' diye düşünüyorum. Rabbimden niyazımız odur ki mekanı cennet olsun inşallah. Ailesine camiamıza sabırlar diliyoruz.\" dedi. Abdullah Tivnikli’nin cenazesi daha sonra götürüldüğü Nakkaştepe Mezarlığı’nda toprağa verildi. AĞABEYİ İLE AYNI YAŞTA VEFAT ETTİ Abdullah Tivnikli\'nin ağabeyi Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fahreddin Tivnikli de 59 yaşında vefat etmişti. 4 Aralık 2014\'de vefat eden Fahrettin Tivnikli\'nin cenaze namazına Abdullah Tivnikli\'nin yanı sıra dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, eski sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Altınok katılmışlardı.