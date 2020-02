(Görüntülü) Abdullah Avcı'dan 5 yıllık imza (2)

Göksel Gümüşdağ: \"Medipol Başakşehir 5 yılda bir marka haline geldi\" \"Hocamıza başarılar diliyorum\" \"Devlet kurumunun bize sponsor olma olasılığı sıfırın altında\" \"15 milyon Euro\'luk transfer rekor\" \"Haksızlık ediliyor\" \"Doğru olanı alkışlamayı bilmeliyiz\" \"Hedefimiz şampiyonluk\" \"Denetleme kurulunu kurmalıyız\" \"Bizim birlik beraberliğimiz farklı\" \"Şeffaf bir kulübüz\" Abdullah Avcı: \"Her başarılı teknik adamın arkasında başkan ve yönetim vardır\" \"Aldığımız sonuçlar bizi yarışın içine attı\" \"Antrenör sayısının artması Türk futboluna fayda sağlayacak\" \"Bizim özel maddemiz olmaz, gönül bağımız var\" \"Saygı göstersinler\" İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, turuncu-lacivertli kulüple sözleşme yeniledi. Başakşehir Fatih Terim Stadı\'nda kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ\'ın katılımı ile düzenlenen törende Abdullah Avcı, 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Avcı, çok önemli bir senede yollarına devam edeceklerini ve hayırlı olmasını ifade ederek, sözleşmesinde özel bir madde olmadığını kulüp ile gönül bağları olduğunu söyledi. GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: \"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 5 YILDA BİR MARKA HALİNE GELDİ\" Başakşehir Futbol Kulübü\'nün Türkiye\'de bir model olması için 2014 yılında çalışmalara başladıklarını ve anonim şirketine kadar her şeyin tasarlandığını ifade eden Başkan Göksel Gümüşdağ, \"O günkü imza törenin de Abdullah Avcı ile kulübün vizyonu ile ilgili bir planımız vardı, o süreç 5 yıllıktı. 5 yılda bir marka haline geldi. Şampiyonluk yarışında zirveyi zorlayan bir takım oldu. Uzun soluklu planlar yapıyoruz ve o nedenle başarılıyız. 2014-2019 yılından sonra 2019-2024 aralığında bir sözleşme imzalayacağız. Bu kulübe yardımcılarıyla çok büyük katkıları var. Çok teşekkür ediyorum. Uluslararası kulüplerle işbirliği içindeyiz. 5 yıldır bir başarı hikayesi olan bir kulübün alkışı hak ettiğini düşünüyorum. Gelecekte büyük başarılara imza atılacağına inanıyorum. Uluslararası alanda ses getiren bir takım olacağına inanıyorum. Teknik sahanın patronluğunu ona verdik. Bir gün evvel bir 5 yıllık daha beraber olmak isteğimizi söyledik. Gelecek 5 yıl için hocamıza başarılar diliyorum\" dedi. \"DEVLET KURUMUNUN BİZE SPONSOR OLMA OLASILIĞ SIFIRIN ALTINDA\" Başkan Gümüşdağ, şampiyonluk yarışı içindeki kulüplerin ekonomik sorunlar yaşadığına değinirken, \"Yüz yıllık çınarlarla yarıştığınızda bunların konuşulması doğaldır. Bizi konuşanların çoğu başka şeyleri hayal ediyor. Başakşehir Kulübü 7 ortaklı anonim şirkettir. Kötü ve iyi yönetildiğinde 7 kişi sorumludur. Biz zoru başarıyoruz. Bugüne kadar siyaset müdahale etmiş olsaydı Çaykur Rizespor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor düşmüş olmazdı. Devlet kurumunun da bize sponsor olma olasılığı sıfırın altında\" dedi. \"15 MİLYON EURO\'LUK TRANSFER REKOR\" Gümüşdağ, satışlarından elde edilen futbolcuların bonservis bedelleriyle ilgili, \"Süper Lig ve kupa gelirleri yüzde 36.2, UEFA geliri yüzde 17.9, oyuncu satış gelirleri yüzde 26.5, reklam geliri ve sponsor geliri, isim hakkı geliri ise gelirin sadece yüzde 16\'sı. Bugün Türkiye\'de yerli alt yapıdan gelip satışı 15 milyon Euro olmuş bir transfer var ve bu bir rekor. Enver Cenk Şahin 100 bin TL\'ye aldık ve 2 milyon 250 bin Euro\'ya sattık. Badji\'yi 250 bin Euro\'ya transfer ettik ve 2 milyon 750\'bin Euro\'ya Anderlecht\'e sattık. Manuel da Costa\'yı 100 bin Euro\'ya aldık, 4 milyon Euro\'ya sattık\" dedi. \"HAKSIZLIK EDİLİYOR\" Gümüşdağ, Başakşehir Kulübü\'nün iyi yönetildiğini dile getirerek, \"Biraz haksızlık ediliyor. Türkiye\'de model bir kulübüz. Diğer kulüplerin üstünde borç yükü var. Kulübü satın alırken 17.5 milyon bedel ödedik. Kulüp borçlu değil ve yarıştayız. Başakşehir, emin adımlarla 5 yıllık planlarla yönetilen bir kulüp. Bunun bir örneği var mı? Ben Abdullah Avcı\'dan başkasıyla çalışmadım. Uluslararası alanda bu iş modelini konuşmaya gelenler var\" şeklinde konuştu. \"DOĞRU OLANI ALKIŞLAMAYI BİLMELİYİZ\" Arda Turan transferinde Halk Ekmek şirketinden ödeme yapıldığı şeklindeki bir soruya Gümüşdağ, \"Arda ülkenin önemli kanalarının yayını olurken imza attı. Çinli iş adamı ve sponsorlarımız buradaydı. Makro ve Medipol Hastanesi gibi iki büyük sponsorumuzla beraber imza törenindeydik. Türk futboluna ne katarız nasıl bir iş modeli oluştururuz bunu düşünüyoruz. Haksızlık ediyorlar. 17.9 milyon olan gelirimiz 6.9 milyon Euro\'ya düştü. Her ay denetim raporu aldırıyoruz. Doğru olanı da alkışlamayı bilmemiz lazım. Bunlar zirvede olduğumuz için. Burada olmaktan dolayı bu kulübün başında olmaktan dolayı gurur duyuyoruz\" diye yanıt verdi. \"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK\" Gümüşdağ, şampiyon kulüplerden Abdullah Avcı ile ilgili teklif gelmesi durumda mutlu olacaklarını belirterek, \"Hocamıza asırlık çınarlardan, farklı kulüplerden teklif gelmesi bizi mutlu eder. Hocamız da bizim sunduğumuz kadroyu iyi süslüyor ki bu başarı ortaya çıkıyor. Bizim hedefimiz ligi zirvede şampiyonlukla bitirmek. Konuşmamız gereken şey bu olmalı\" şeklinde konuştu. \"DENETLEME KURULUNU KURMALIYIZ\" Gümüşdağ, futbol takımlarının yaşadığı ekonomik sıkıntılar için ise \"Özelikle denetleme kurulu oluşturulmalı. 18 kulüp yönetimi federasyonu seçiyor, transferi durduracak olan da kurumda TFF. TFF yalnız bırakılmamalı, denetim kurulu oluşturulmalı. Bankalar, Hazine Bakanlığı ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı da bunda yer alabilir. Son noktayı ise TFF koymalı. Böyle olmazsa, büyük yapılanma dediğimiz iş büyük başlar kötü biter. Denetleme Kurulunu kurmamız lazım\" şeklinde konuştu. \"BİZİM BİRLİK BERABERLİĞİMİZ FARKLI\" Başkan Gümüşdağ, Avcı ile aralarında özel bir bağ olduğuna dikkati çekerek, \"Bizim birlik beraberliğimiz farklı. Bizim birbirimize bakmamız yetiyor. Asla para konuşmadık. Ben rakamı yazarım, o imza atar ve aylık da para yatar. Hocamızın nezaketi takdire şayandır. 5 yıl içinde ne alacağını hiç konuşmadık\" ifadelerini kullandı. \"ŞEFFAF BİR KULÜBÜZ\" Gümüşdağ, kulübün ödediği vergilerle ilgili de, \"2017-2018 sezonunda 38 milyon 739 bin 982 TL vergi ödemişim. 2018-2019 sezonunda da tahmini 44 milyon 074 bin 575 TL ödemiş olacağız. Bu anlamda da şeffaf bir kulübüz.\" dedi. ABDULLAH AVCI: \"HER BAŞARILI TEKNİK ADAMIN ARKASINDA BAŞKAN VE YÖNETİM VARDIR\" Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı ise \"2005\'te genç milli takımlarda çalışırken başkanın bana yaptığı teklifle bir güven ortamı oluştu. 1 Haziran 2016\'da bir hikaye vardı romana döndü. Milli takıma gittik, o dönemde başkan da ayrılmıştı. İkinci dönemde buluştuk. 4.5 sene sonunda gelinen nokta önemli. Başarılı teknik adamın arkasında başkan ve yönetim vardır. İki sezondur yarışın içindeyiz istatistikler bizi gösteriyor. Bu oyunu geliştirmeye çalışacağız. İlk yarının lideri ve saygıyı görüyoruz. Şunu hayal etmiştim; A Takım ve alt yapısı entegre olmuş bir organizasyon yakın zamanda hayata geçirilecek ve insanımıza yatırım yapacağız. Ekibime teşekkür ediyorum. Çok önemli bir senede yolumuza devam edeceğiz. Türk futbolu, kulübüm adına ve bizim adımıza hayırlı olur. Teşekkür ediyorum\" dedi. \"ALDIĞIMIZ SONUÇLAR BİZİ YARIŞIN İÇİNE ATTI\" Abdullah Avcı, göreve geldiklerinde bir plan oluşturduklarını dile getirerek, \"2014 de başladığımızda kısa, orta ve uzun vadede planlarımızı kategorize etmiştik. Aldığımız sonuçlar orta vadeden bizi yarışın içine itti. Mayıs ayıyla kişisel tarihimizi zenginleştirmek istiyoruz. Akademi projesiyle birlikte insana yatırım yapan ve üreten bir kulüp olarak gelişeceğimiz düşünüyorum. Büyük neticeler alamayabilirsin ama oyun olarak istatistiksel olarak bu standartları yakalamak çok önemli. Bunu koruyup, sağlayarak, Avrupa\'ya da oyuncu yollayarak başaracağız. Bu da bizi mutlu ediyor\" diye konuştu. \"ANTRENÖR SAYISININ ARTMASI TÜRK FUTBOLUNA FAYDA SAĞLAYACK\" Avcı, yardımcı hocaları ve teknik ekibiyle sürekli görüş alışverişi içinde olduğuna değinerek, \"Antrenörler, meslektaşlarımız ve arkadaşlarımızda kararı ben veririm. Beyin fırtınası yapılan, herkese özgürlük alanı verdiğim ve herkesin birbirine destek olduğu verdiği bir alandı. Dönemin liderleri de bu şekilde çalışıyor. Ekibimizin içinde çok önemli potansiyeller var. Antrenör saylarının artması Türk futboluna fayda sağlayacaktır\" şeklinde konuştu. \"BİZİM ÖZEL MADDEMİZ OLMAZ, GÖNÜL BAĞIMIZ VAR\" Sözleşmesinde özel bir madde olmadığına değinen Avcı, \"Bizim maddemiz olmaz, gönül bağımız var. Biz bir aileyiz. İşler kötü gittiği bir dönemde, takıma da hakim olamıyordum ve başkanın yana gittim. Bırakayım mı dedim? \'Oyuncu grubuna söyledin mi?\' dedi. Sonrasında futbolcularla beraber konuştuk. Başkan; hocayla beraber çıktık, hocayla düşeriz ve yine çıkarız dedi. Başkanın kararlılığı önemliydi\" diye konuştu. \"SAYGI GÖSTERSİNLER\" Avcı, şampiyonluk yarışı içinde olduklarını belirterek, devletin destek gösterdiği ile ilgili soruya, \"Son 2.5 senedir yarışan bir takım, bütün istatistikler Başakşehir\'i gösteriyor. Biz şampiyon olacaksak geçen sene olurduk. Kulübün emeğine saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Buna saygı gösterilsin\" diye konuştu. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR CEO\'SU MUSTAFA ERÖGÜT Öte yandan düzenlenen imza töreninde kulübün CEO\'luğuna Mustafa Eröğüt\'ün getirildiği açıklandı. Başkan Göksel Gümüşdağ, \"Uzun yıllar kulübün içindeyim bu kulübün kurumsal hafızasına sahip olan Mustafa Eröğüt, Başakşehir Kulübü\'nün CEO\'luğuna getirildi. Özellikle Mustafa kardeşimiz profesyonel futbol adamı olarak Türk futbolunda yetişen nadir kişilerden birisi. Bizim ailemizde emeği vardır. Kurumsallığımızı bir üstte terfi ettiriyoruz\" dedi.