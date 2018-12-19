(Görüntülü) Abdullah Avcı: "Kupa bizim için bu sene iki hedefimizden bir tanesi"

Kaan ÜLKER, Doğanay YAVUZ / İSTANBUL (DHA) -





Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur 2\'nci maçında, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Adana Demirspor\'u 2-0\'la geçerek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.



Maçın ardından açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, \"Kupa, bizim bu sene iki hedefimizden bir tanesi. Karşımızda ligin en deneyimli hocası ve aynı zaman da futbol kültürü olan bir takım vardı. Değerli olan şey, iki takımın da futbol oynamaya çalışmasıydı\" dedi.



Avcı karşılaşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, \"Kupa bizim bu sene iki hedefimizden bir tanesi\" diyerek, \"Daha önce kısa kulüp tarihimizde iki kupa finali oynayıp, penaltılarla kaybetmiştik. Eş değer 23 oyuncuya sahibiz ve Arda için de iyi oldu, sakatlığından sonra 60 dakika süre aldı. Karşımızda ligin en deneyimli hocası ve aynı zaman da futbol kültürü olan bir takım vardı. Değerli olan şey, iki takımın da futbol oynamaya çalışmasıydı. 1-1\'lik ilk maçtan bir avantajımız vardı. Sakatlık yaşamadan bu turu geçtik, Alanya ile ligin son deplasman maçını oynayacağız. Yarın sabah tüm takımla beraber Alanya maçına hazırlanacağız. İlk yarıyı lider bitirmeyi garantilemiştik ama daha değerli olması için bu maç önemli\" diye konuştu.



Yılmaz Vural\'ın Süper Lig\'de Medipol Başakşehir\'in şampiyon olmasını istediği yönündeki sözlerinin sorulması üzerine ise deneyimli çalıştırıcı, \"Duyguları için teşekkür ediyorum, bil mukabele diyorum\" açıklamasında bulundu.