(Görüntülü) Abdullah Avcı: "Başakşehir'in kurumsal yapısı diğer takımlara örnek olmalı''

Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU / ANTALYA (DHA) - Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği\'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) destekleriyle düzenlediği 2\'nci FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı, ikinci günüyle devam ediyor. \'30 Elit Takımın Maç İçindeki Taktiksel Formasyon Değişimleri\' konulu panelde Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. \'Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri\' kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda sözlerine Medipol Başakşehir Kulübü\'nün kurumsal yapısının diğer takımlara örnek olmasını dileyerek başlayan Abdullah Avcı, \'\'Hem antrenör yetiştiren hem Avrupa\'ya oyuncu satan hem yarışan hem de akademisini kuran doğru örnek olarak Türk futbolunun içinde olmak istiyoruz\'\' dedi. Takımın maç içindeki formasyonları ile ilgili sunum yapan Avcı; Süper Lig, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga\'daki oyun formatlarını değerlendirdi. Avcı, Süper Lig\'de yüzde 72 ile 1-4-2-3-1 dizilişinin en çok kullanıldığını belirtirken, Avrupa\'daki maçlardan örnek görüntülerle hücum ve defans oyunundaki varyasyonları ve pozisyon bilgileriyle ilgili oyuncu profillerine göre hücum sistemlerinin değiştiğini anlattı. Futbolda kalecilerin oyun kurmasının önemine de değinen Avcı, golle sonuçlanan ataklarda kalecilerin etkisine değinerek kalecilerin oyun içinde olmasının önemini vurguladı. Abdullah Avcı\'ya sunumunun ardından Özkan Sümer tarafından hediye takdim edildi.