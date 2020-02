(Görüntülü) Abdülhamid'in mirası tarihi hastane binasında temizlik tamamlandı

Gökhan ÇELİK / İdris Tiftikçi - Akın Çeliktaş, İSTANBUL,(DHA) SULTAN Abdülhamid tarafından 1891 yılında yaptırılan, 2012 yılından sonra kaderine terk edilen ve DHA\'nın gündeme getirdiği haberin ardından temizlenen tarihi hastane binasını Abdülhamid\'in torunu Orhan Osmanoğlu ziyaret etti. Temizlik çalışmalarından memnun olduğunu belirten Osmanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a seslenerek, \"Biran önce buraya bir el atılsın ve eski haline döndürülmesini talep ediyoruz\" dedi. DEDESİNİN YAPTIRDIĞI HASTANEYİ ANLATTI Harabeye dönen ve yağmalanan tarihi hastanede temizleme çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı. Çalışmalar kapsamında, 127 yıllık hastanenin spreyle boyanan duvarları onarılarak yeniden boyandı. Hastane içinde ve çevresinde bulunan çöpler temizlendi. Arnavutköy\'de bulunan General Kani Akman Kışlası\'ndaki askerler tarafından çalışmaları devam eden hastanede artık 24 saat askerler nöbet tutacak. Hastane binasının nasıl kullanılacağı konusu halen belirsizliğini koruyor. Basında çıkan haberler üzerine Hadımköy\'de bulunan hastaneyi ziyaret eden Sultan Abdülhamid\'in torunu Orhan Osmanoğlu, medyanın hasasiyetinden dolayı teşekkür etti. Osmanoğlu, “Burayı Sultan Abdülhamid Han 1891 yılında yaptırılan hastane. Baktığımızda 1891 tarihi çok önemlidir. Yunan harbinden 7 sene önce yapılan bu hastane aslında bir hazırlık idi. Çünkü daha önceki Rus harbinden önemli bir ders alınmıştı. Bu tip hastaneler eksikti o tarihlerde. O yüzden Yunan harbine girilmeden önce hazırlık olarak böyle bir hastane yaptırılmıştır.\" ifadelerini kullandı. \"BİR AN ÖNCE BURAYA EL ATILSIN\" Osmanoğlu, \"Biz sosyal medyada yazdık, sizler de ilgilendiniz. Şimdi de Hadımköy\'de bulunan komutanlık buraya geldi ve temizlik yapıyorlar. İnşallah güzel olacak. Biz artık devletimizden burası için biraz daha ilgi istiyoruz. Artık yeniden bir hastane mi olur, yoksa vakıflara mı devredilir bilmiyorum. Buranın biran önce tam olarak temizlenmesi gerekir. Buranın altında bir orman var. Çok güzel bir yer. Bu halde olması yazık yani. İstanbul\'un göbeği sayılır burası. Şimdi burası esrarkeşlerin, tinercilerin mekanı olmuş. Yazık günah. Bilhassa şu an ki hükümet bu olaylara karşı çok duyarlı. Yurt içi ve yurt dışındaki eserleri onarıyor. Burası muhtamelen unutulmuş. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda duyarlı olduğunu biliyorum ve sesleniyorum; Biran önce buraya el atılsın\" şeklinde konuştu. MUHTAR: RESTORE EDİLEREK BURASI BİR HASTANE YA DA HUZUREVİ GİBİ HALKIN HİZMETİNE AÇILIR Mahalle muhtarı Onur Fırıncı da, “Pazar günü yaptığımız haberin ardından Kani Akman Kışlası\'ndan askerler geldi. Temizliği, boya badanası yapılıyor. Askerin her gün nöbet tutacağı söyleniyor. İnşallah devri de biran önce yapılarak ve restore edilerek burası bir hastane ya da huzurevi gibi halkın hizmetine açılır\" diye konuştu.