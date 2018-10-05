(Görüntülü) ABD'li oyuncu Loken, Türkiye'den teklif bekliyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- \'TERMİNATÖR 3: Makinelerin Yükselişi\' filmindeki \'T-X\' rolüyle ünlenen ABD\'li oyuncu Kristanna Loken, Türkiye\'de çekilecek bir filmde rol almak istediğini söyledi. 55\'inci Uluslararası Antalya Film Festivali\'ne katılan ve \'Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi\' filmindeki \'T-X\' rolüyle ün kazanan ABD\'li oyuncu Kristanna Loken, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlk kez Antalya\'ya geldiğini belirten Loken, \"Muhteşem bir manzara karşısında uyandım. İnsanlar çok misafirperver\" dedi. TEKLİF BEKLİYOR Türkiye\'ye ikinci kez geldiğini aktaran Loken, bu ziyaretinden sonra bir film için teklif beklediğini söyledi. Kristanna Loken, \"Bir teklif gelirse burada film çekmek isterim. Lokasyon olarak çok güzel bir yer ve zengin bir tarih var. Kesinlikle film çekmek isterim. Türkçe konuşmuyorum, umarım bu engel olmaz\" diye konuştu. Türk sinemasında şahsen tanıdığı biri olmadığını dile getiren Loken, ancak film için görüşmeler olduğunu aktardı.