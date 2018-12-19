(Görüntülü) ABD'de Müslüman kıza yapılan ırkçı saldırıya tepkiler büyüyor

ABD (DHA) - ABD\'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburg kentinde bulunan Chartiers Valley High School adlı lisenin tuvaletinde 15 yaşındaki Şeyma\'nın ırkçı saldırıya uğramasına tepkiler büyüyor.

İzleyenlerin büyük tepkisini çeken görüntülerde tuvalette elektronik sigara içen gruptan bir kız öğrenci, Şeyma\'dan dışarı çıkmasını istiyor. . Şeyma\'nın tuvaletten ayrılmayı reddetmesinin ardından üzerine yürüyen ırkçı öğrenci, Dua et senin dilini bilmiyorum, bilseydim en ağır hakareti ederdim diyor ve saldırıya geçiyor.

Saldırganın 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldığı belirtilirken; saldırıya uğrayan Şeyma\'ya destek verenler, saldırgan öğrencinin okuldan atılması için imza kampanyası başlattı.

Görüntülerin yayılması sonrası sosyal medyada tepkiler büyüyor.