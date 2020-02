(Görüntülü) ABD'de bomba alarmı: CNN ofisleri tahliye edildi

Nafiz Albayrak / New York, 24 Ekim (DHA) - ABD’nin önde gelen haber kanallarından CNN’in New York’taki ofisleri bombalı paket alarmı üzerine tahliye edildi.



CNN sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda, yangın alarmı üzerine tüm canlı yayınlarını kestiğini, alarmın bomba tehdidinden kaynaklandığının anlaşıldığını duyurdu. ABD’de son iki gün içind eüst üste 5 kez bomba alarmı yaşadı.



ABD Gizli Servisi, CNN’e gönderilen patlayıcı maddenin Amerikalı milyarder George Soros, ABD eski başkanı Barack Obama, eski First Lady ve Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Beyaz Saray’a gönderilen paylayıcılarla aynı olduğunu duyurdu.



Bombalı saldırı girişimleri, terör olayı niteliği taşıdğı için Federal Araştırma Bürosu (FBI) tarafından soruşturuluyor.