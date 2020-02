(Görüntülü) ABD'de 22 dolar için öldürülen Türk son yolculuğuna uğurlandı

Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA - NEW York\'ta bir akaryakıt istasyonunda idarecilik yapan ve 22 dolarlık benzin parasını ödemeden kaçmaya çalışan sürücü tarafından öldürülen Türk vatandaşı Cemal Dağdeviren bugün İstanbul \'da son yolculuğuna uğurlandı. Cemal Dağdeviren (59) için Kartal Cemevi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Dağdeviren\'in ailesi ve sevenleri katıldı. Dağdeviren için yakınları gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Cemal Dağdeviren\'in cenazesi Kurfalı Mezarlığı\'na defnedildi. Türkiye\'den çalışmak için ABD\'nin New York kentine gelen 59 yaşındaki Dağdeviren, Long Island bölgesindeki bir akaryakıt stasyonunda yöneticilik yapıyordu. Dağdeviren, pazartesi günü istasyona gelen ve 22 dolarlık benzin parasını ödemeden kaçmaya çalışan bir sürücüyü arabasının önüne geçerek durdurmaya çalıştı. Sürücünün arabasıyla kendisini ezmesi sonucu ağır yaralanan Dağdeviren, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Dağdeviren evli ve 2 çocuk babasıydı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım de Dağdeviren\'in oğlu Ali Can Dağdeviren\'i arayarak taziyelerini iletmişti.