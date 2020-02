(Görüntülü )ABD Dışişleri Bakanı: İran'a karşı en ağır yaptırımları uygulayacağız

Nafiz Albayrak / NewYork, 21 Mayıs (DHA)- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran\'ın iç ve dış politikalarını değiştirmemesi durumunda en sert yaptırımların uygulanacağını söyledi. İran\'a karşı uygulanan ekonomik yaptırımların, İran\'ın politikalarında belirgin değişiklikler görüldüğünde azaltılabileceğini söyleyen Pompeo; yaptırımlara uymayan ülke, kişi ve kurumlardan da hesap sorulacağını da belirtti. ABD yaptırımlarının bütünüyle yürürlüğe girdiğinde İran\'ın bir tercih yapmak zorunda kalacağını savunan Pompeo, \"İran ya içeride ekonomisini yaşam destek ünitesine bağlı tutabilmek için uğraşacak ya da milli servetini yurtdışı operasyonlarına harcamayı sürdürecek. Ama her ikisini birden yapmak için kaynağı olmayacak. Avrupa\'daki müttefiklerimizin İran\'la eski nükleer anlaşmayı hayatta tutmaya çalışabileceğinin farkındayız. Bu onların kararıdır. Bizim nerede durduğumuzu biliyorlar. İran rejimine yeniden yaptırım ve baskı kampanyamızın birçok dostumuz içim mali ve ekonomik zorluklar çıkaracağını anlıyoruz. Hatta Amerika açısından bile ekonomik meydan okumalar oluşturuyor. Biz onların endişelerini dinlemek istiyoruz, ama biliyorsunuz İran\'da yasaklı işler yapanlara hesap soracağız. ABD\'nin İran politikasını anlatmak için gelecek haftalarda dünya çapında tüm ülkelere uzmanlardan oluşan heyetler göndereceğiz\" dedi. İran\'ın kendi yurttaşlarına karşı muamelesini düzetmesi, şu andaki ve önceki nükleer silah çalışmalarını Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu\'na (UAEK) bildirmesi, her türlü uranyum zenginleştirmeyi her daim tamamen durdurması gibi koşullar sıralayan Pompeo, İran yönetiminin \'teröre verdiği desteği de kesmesini istediklerini\' söyledi.