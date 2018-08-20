T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) ABD Büyükelçiliği'ne seyir halindeki araçtan ateş açıldı

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da ABD Büyükelçiliği binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı

20 Ağustos 2018 12:52

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da ABD Büyükelçiliği binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı. Kurşunlardan biri, güvenlik kulübesinin camına isabet etti. Atatürk Bulvarı üzerinde, saat 05.00 sıralarında seyir halindeki bir araçtan, ABD Büyükelçilik binasına ateş açıldı. Kurşunlardan biri güvenlik kulübesinin camına isabet ederken, araç hızla bölgeden uzaklaştı. Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, aracın plakasını belirleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Muhammet BAYRAMANKARA DHA ANKARA ABD BüyükelçiliğiKurşunlardanAtatürk BulvarıABD BüyükelçilikOlayınPolis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24