(Görüntülü) AB ve Tuba Ünsal'dan plastik poşetlere karşı çanta (2)

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, naylon poşet kullanımıyla mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla oyuncu Tuba Ünsal ile bir proje başlattı. Tuba Ünsal, Türkiye\'de aşırı naylon poşet kullanımına tepki göstermek ve yeniden kullanılabilir poşetleri teşvik etmek üzere \"10.000 poşet gücünde çanta\" sloganıyla geri dönüşüm materyallerinden yapılan, yeniden kullanılabilir bir alışveriş çantası tasarladı. Kanaat önderlerine dağıtılacak çanta ile plastik kullanımın azaltılması için farkındalık yaratmak hedefleniyor. Projenin tanıtım toplantısı AB Büyükelçisi Christian Berger ve oyuncu Tuba Ünsal\'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. \"PLASTİK KAYNAKLI KİRLENMEYİ UMARIZ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE AZALTABİLECEĞİZ\" AB Büyükelçisi Christian Berger, basın toplantısında denizlerin ve okyanusların, plastikler tarafından yüksek derecede kirlendiğini, her yıl Avrupa\'da 49 milyon ton plastiğin kullanıldığını, bunun 30 milyon tonunun okyanuslara gittiğini, ayrıca gıda zincirine katıldığını belirterek, “Uluslararası olarak daha da özelinde hem AB hem de Türkiye\'de plastik kullanımının azaltılması için büyük çaba sarf ediliyor. Bu tabii bir taraftan uygun gerekli mevzuatın geçirilmesiyle gerçekleşiyor. Bir yandan da hem şirketlerin hem de bireylerin daha az plastik kullanmaya yönlendirilmesiyle oluyor\" diye konuştu. Berger, AB\'de, plastik kullanımını azaltmaya yönelik bir dizi mevzuat düzenlemelerinin olduğunu, bütün bu çabaların aslında döngüsel ekonomi başlığı altında daha geniş bir çerçevenin bir parçası olduğunu ifade etti. Berger, “AB Komisyonu\'nun aldığı karar uyarınca, önümüzdeki yıl itibariyle tek kullanımlık plastikler içinde en fazla kullanılan ilk 10 kalemin kullanımının ya yasaklanacak ya da azaltılacak. Bunlardan bir tanesinin plastik poşetler. Bu konuda Türkiye ile de yakından çalışıyoruz. Türkiye önümüzdeki yıl itibariyle bu konuda yeni düzenlemelerin getirecek. AB olarak hem bizim hem de komşumuz olan ülkelerden Türkiye\'nin bu çabaları sayesinde sahillerimizdeki, denizlerimizdeki plastik kaynaklı kirlenmeyi umarız önümüzdeki dönemde azaltabileceğiz. Bu konudaki yasal düzenlemeler elbette çok önemli ama iş dönüp dolaşıp davranışlarımıza geliyor\" dedi. “BİN TANE KANAAT ÖNDERİNE GÖNDERİLECEK BU POŞETLER\" Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tuba Ünsal ise, “Dünyanın doğal kaynaklarının hiç tükenmeyecekmiş gibi kullanılması ve böyle bir bilinçsizlikle yaşamak önümüzdeki jenerasyon için oldukça üzücü. Kişisel olarak bununla ilgili yıllardır dünyada çöplerin ayrıştırılması evlerden başlıyor. Bununla ilgili yakın çevremde, elimin kolumun yettiği yerlerde çeşitli çalışmalar yapıyordum. 1 Ocak 2019 itibariyle yasa geçti ve artık ücretsiz plastik poşet dağıtılmayacak. Bu çok güzel bir adım ve tüketici bununla ilgili git gide bilinçleniyor olacak. Biz de bunun başlangıcını Avrupa Birliği Delegasyonu ile birlikte bu projeyi gerçekleştirdik. Bu projenin sözcüsü olduğum için de mutluyum. Çünkü vicdani sorumluluk. Geri dönüşümlü materyallerden yapılmış olan aslında ilhamını yine plastik poşetten alan bir çanta tasarladık. Bin tane kanaat önderine gönderilecek bu poşetler. Umuyorum ki biraz olsun farkındalık yaratmış oluruz ve domino etkisi yaratarak bu ufak farkındalığı devam ettiririz. 2019 yılı itibariyle bu alanda birçok çalışma yapılacaktır bu onun ilk adımı. Plastik poşet üreticileri tarafından geliştirilmiş inanılmaz bir sektör var burada. Ama dünyada üretilen ilk plastik poşet kaybolmadı doğadan. Bu korkunç bir şey. İnsanoğlunun en büyük zalimliği diyebilirim buna. Umarım ki önümüzdeki günlerde bununla ilgili farkındalık çalışmalarının yapılmadığı günler gelecektir.\" TANITIM FİLMİ Basın toplantısında ayrıca projenin Tuba Ünsal\'ın oynadığı tanıtım filmi de gösterildi. Tanıtım filminde Ünsal plastik poşetlerin doğaya verdiği zararları anlatıyor.