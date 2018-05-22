(Görüntülü) AB projesi kapsamında 4 ülkeden öğretmenler Foça'da

Seyfi GÜL FOÇA (İzmir), (DHA) Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ Eğitim Projesi kapsamında 4 ülkeden 9 öğretmen İzmir\'in Foça ilçesine geldi. 1 hafta sürecek eğitim boyunca öğretmenler, \'IPAD\'le ve Tabletle Öğrenme ve Öğretme\' konusunda projenin ülkelerindeki uygulamalarını Reha Midilli İlkokulu öğretmen ve öğrencileriyle paylaşacak. İspanya\'nın Madrid Özerk Bölgesi\'ndeki Torrejon De Ardoz kentinde bulunan Jaby School öğretmenlerinin hazırladığı \'IPAD\'le ve Tabletle Öğrenme ve Öğretme\' projesi kapsamında, İspanya\'yla birlikte Finlandiya, İrlanda ve Polonya\'dan okullar ile Türkiye\'den Foça Reha Midilli İlkokulu stratejik ortaklık yaptı. 2 yıldır sürdürülen projeyle, IPAD\'le derslerin oyunlaştırılarak verilmesi, kavramların somut olarak görselleştirilmesi, daha kısa zamanda ve akılda kalıcı eğitim verilmesi, kazanılan zamanda derslerin zenginleştirilerek pekiştirilmesi hedefleniyor. Hem öğretmenler hem öğrenciler projeye uyum için eğitiliyor. Proje kapsamında 4 ülkeden 9 öğretmen dün (pazartesi), İzmir\'in Foça ilçesine geldi. Yabancı eğitimciler, Reha Midilli İlkokulu sınıflarında öğrencilerin yaptığı el emeği çiçekler ve ülke bayraklarıyla karşılandı. Proje ortağı ülkelerin öğretmenlerine, okulda gerçekleştirilecek workshop\'lar ve diğer çalışmaların dışında Foça ve İzmir in tarihi ve turistik yerlerinin gezdirilerek ülke ve bölge tanıtımına katkı yapılacağı öğrenildi. Proje Koordinatörü öğretmen Amaya Puertas Ipad, Ders anlatım şeklini zenginleştirmek, yaygınlaştırmak, öğrenimi kolaylaştırmak ve pekiştirmek için 5 ülke olarak 2 yıldır çalışmalarımızı yürütüyoruz. Diğer ülke okullarını da gördük. Burada umduğumuz gibi İspanya\'da da küçük kentlerde olan ve ev ortamını andıran güzel bir okul bulduk. Gördüklerimiz ve yaşadıklarımızdan mutluyuz dedi. Projenin Türkiye ayağını yürüten Öğretmen Ozan Aras ise okullarında bulunan 8 sınıfın 6\'sını uygulamaya kattıklarını ve çok olumlu dönüşler aldıkları söyledi. Projeye diğer sınıfları da en kısa sürede dahil etmeye çalıştıklarını belirtti. Okul Müdürü Ahmet Bakır ise kodlama ve sistem çalışmalarıyla edindikleri tecrübeyi diğer okullarla paylaştıklarını ve halkayı büyütmeye çalıştıklarını söyledi. Bakır, çalışmaların AB uyum süreci dahilinde olduğunu, ziyaretlerle Türkiye hakkında pek çok önyargıyı da kırdıklarını sözlerine ekledi.