(Görüntülü) A Milli Takım Rusya'ya gitti

Tolga SAĞLAMTRABZON, (DHA)

Bosna-Hersek ile dün Rize\'de özel maçta karşı karşıya gelen ve geceyi Rize\'de geçiren Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi\'nde Rusya ile oynayacağı maç için Soçi\'ye gitti.

Bosna-Hersek maçının ardından geceyi Rize\'de geçiren ve Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri\'nde sabah antrenmanını tamamlayan A Milliler, daha sonra kara yoluyla saat 16.20 sıralarında Trabzon Havalimanı\'na gelerek 17.00\'de özel bir uçakla Rusya\'nın Soçi kentine hareket etti. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan ve sivil kıyafetleriyle alana gelen İrfan Can Kahveci\'ni ise kafileden ayrılacağı kaydedildi.

Bu arada A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yarın burada bir futbolcusuyla birlikte saat 18.30\'da antrenman öncesinde basın toplantısı düzenleyecek ve 19.00\'da Fisht Olympic Stadyumu\'nda Rusya\'daki tek çalışmasını yapacak. Pazar günü ise saat 19.00\'da UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde Rusya ile Türkiye\'yi karşı karşıya gelecek.