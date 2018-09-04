(Görüntülü) A Milli Takım, Rusya ve İsveç maçlarına hazırlanıyor

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA) - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup\'ta 7 Eylül Cuma günü Trabzon\'da Rusya, 10 Eylül Pazartesi günü ise Solna\'da İsveç ile oynayacağı maçların hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Riva\'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde 18.30\'da başlayan çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman topla yapılan çalışmalar ile devam etti. Millilerin antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik çalışma yaptığı öğrenildi. İdmanda dün sadece rejenerasyon çalışması yapan Oğuzhan Özyakup, Tarkan Serbest, Mahmut Tekdemir, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan ve Mert Müldür de takımla birlikte çalıştı. Sakatlığı nedeniyle dün antrenmana çıkmayan Hasan Ali Kaldırım ve istirahatte olan kaleci Sinan Bolat da bugün takıma katıldı. Sakatlığı devam eden Ömer Bayram antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Kaleciler Serkan Kırıntılı, Gökhan Akkan ve Sinan Bolat ise kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile çalışmalarına devam etti. Ayrıca sakatlıklarından dolayı Rusya ve İsveç maçlarının kadrosundan çıkartılan Gökhan Gönül ve Abdülkadir Ömür antrenmanda yer almadı. A Milli Takım, yarın aynı yer ve saatte yapacağı idman ile hazırlıklarına devam edecek. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık olacak.