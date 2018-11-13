(Görüntülü) A Milli Kadın Basketbol Takımı medya ile buluştu

Ali DANAŞ-İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)





EuroBasket 2019 elemeleri kapsamında Polonya ve Belarus ile oynayacağı maçlara hazırlanan A Milli Kadın Takımı, basın mensuplarıyla buluştu.



YILDIRIM: \"KAYSERİ\'DE TÜM BASKETBOLSEVERLERİ MAÇA BEKLİYORUZ\"



17 Kasım\'da deplasmanda Polonya ve 21 Kasım\'da Kayseri\'de Belarus ile karşılaşacaklarını belirten Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, \"Takımımız toplandı ve hazırlıklar da başladı. 4\'te 4 galibiyetle grupta lider durumdayız. İnşallah bu iki maçı da kazanarak grubumuzu ilk sırada tamamlayacak ve Avrupa Şampiyonası\'na katılacağız. FIBA dünya sıralamasında kadın takımımız 6. sırada bulunuyor. Biz ilk 5 içerisinde olmak istiyoruz. O nedenle bu maçlar önemli. Kayseri\'deki tüm basketbol severleri maça davet ediyoruz. Kayseri şehri kadın basketboluna yıllardır yatırım yapıyor. Yönetim Kurulumuzun ve Başkanımızın kararıyla maçı Kayseri\'de oynayacağız. Biletlere büyük talep var\" dedi.



HORASAN: \"AVRUPA ŞAMPİYONASI\'NA KATILMAK İSTİYORUZ\"



A Milli Kadın Takım Menajeri Yasemin Horasan ise dün akşam ilk antrenmanı tamamladıklarını belirtirken, \"Cuma gününe kadar bu süreci geçirip daha sonra Polonya\'ya gideceğiz. İki önemli karşılaşma oynayacağız. Bu iki maçı da kazanıp yolda bir kazaya uğramadan, Avrupa Şampiyonası\'na gitmek istiyoruz. Oyuncularımız tüm yaz beraberdi. Milli takımların hedeflerinin büyüklüğünü biliyorlar. Burada şevkle çalışan arkadaşlarımız var. Bizim amacımız 2\'de 2 ile bu süreci geçip Avrupa Şampiyonası\'nda da üst sıralarda bulunmak\" açıklamasında bulundu.



MEMNUN: \"ŞAMPİYONAYA KATILMAK İÇİN BÜYÜK ŞANSIMIZ VAR\"



A Milli Kadın Takım Baş antrenörü Ekrem Memnun, deplasmanda oynayacakları Polonya ve Kayseri\'de karşılaşacakları Belarus karşılaşması ile ilgili olarak şunları söyledi:



\"Daha önce oynadığımız 4 maçı kazandık. Özellikle deplasmanda oynadığımız Belarus maçı çok önemliydi. O karşılaşmadan önce rakibimiz favoriydi. Belarus maçını kazanmak bizi avantajlı duruma soktu. Şimdi iki maç daha oynayacağız. Grup liderleri direkt, en iyi altı ikinci de sonrasında turnuvaya katılıyor. Biz lider olmak ve mağlubiyet almadan gitmek istiyoruz. Ama en önemlisi ne olursa olsun turnuvaya gitmek. Gördüğüm kadarıyla büyük şansımız var. Ancak ben en kötüsünü de düşünerek konuşuyorum. En iyi şekilde kampı geçirip Polonya ile karşılaşacağız. Rakibimizin bir iddiası bulunmuyor ama sonuçta bu bir milli karşılaşma. Biz nasıl milli duygularla maçı oynuyorsak rakibimizin için de durum aynı. Zor bir maç olacak ama en iyi şekilde istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Dünya Şampiyonası\'nda istediğimizi alamadık. Daha çok; yaptığımız hazırlığın karşılığını alamadık. Hepimizde bunun hayal kırıklığı var. Bu durumu insanlar üzerinden pek atamamış. Çok iyi hazırlanmıştık ama yansıtamadık. Yeni oyuncular ve sakatlıklar var. Yeni motivasyon, yeni enerjiler... Bu isimler bizim oluşturduğumuz mili takım havuzunda yer alan oyuncular. Burada 4 gün kamp, 4 gün antrenman yapıp çıkacağız. Çıkışta olan başka oyuncular da var. Onları değerlendirecek bir zaman yok\" ifadelerini kullandı.



ALBEN: \"ANKARA\'DAKİ SİNERJİYİ KAYSERİ\'DE DE YARATACAĞIZ\"



Grupta 4\'te 4 yaparak büyük avantaj yakaladıklarını belirten A Milli Kadın Takım Kaptanı Işıl Alben, \"Bu avantajı korumak istiyoruz. Polonya sert bir ekip, evinde de iyi oynuyor. Biz de hazırlıklarımızı bu yönde sürdürüyoruz. İlk önce Polonya maçına konsantre olup kazandıktan sonra ülkemizde son maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz. Kayseri, basketbolu seven bir şehir. Orada oynadığımız her maçta çok ciddi bir taraftar desteği alıyoruz. Kendi şehirlerinin takımlarını da destekliyorlar. Onların desteği bizim için çok önemli olacak. Evimizde, özellikle Ankara\'da maçları oynadığımız için ciddi bir bağımız var. Aynı enerjiyi Kayseri\'de de yaratacağız\" diye konuştu.