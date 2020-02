(Görüntülü) A Milli Kadın Basketbol Takımı, Belarus maçının hazırlıklarına başladı

Ekrem Memnun :\"Önümüzdeki 10-15 yılın takımını kuruyoruz\"

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçında Belarus ile Kayseri\'de karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol takımı bu maçın hazırlıklarına Kayseri\'de yaptığı antrenmanla başladı.



Antrenman öncesinde Başantrenör Ekrem Memnun, Esra Ural Topuz, Olcay Çakır Turgut ve Asena Yalçın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



EKREM MEMNUN: \"ÖNÜMÜZDEKİ 10-15 YILIN TAKIMINI KURUYORUZ\"



İleriye dönük bir takım kurduklarını belirten Ekrem Memnun, \"Çarşamba günü mutlaka kazanmak istiyoruz ama en önemlisi gelecek taraftarlarımıza iyi bir maç seyrettirmek istiyoruz. Kayseri her zaman kadın basketboluna destek oldu, bu salon defalarca doldu. Bizde bunun hakkını vermek istiyoruz. Çarşamba günü iyi bir atmosfer olacağını tahmin ediyoruz. Daha çok genç oyuncularla oynayacağız onlarında oynayarak tecrübe kazanması lazım. Eski takımımıza nazaran kadroyu bayağı değiştirdik. Takımı yeniledik ve bu geçiş sürecini tamamlamasak da yara almadan geçtik. Sırplar Dünya Şampiyonası\'na gelemedi, Ruslar Olimpiyatlarda ve Dünya Şampiyonası\'nda yok. Bunlar kadın basketbolunun dünyada büyük markaları, onlar o durumdayken biz hem takımı değiştirip hem de tutunabildik. 2019\'da en büyük hedefimiz olimpiyatta yer almak. Yeni oyuncularla milli takımı 10-15 sene taşıyacak oyuncularımız geliyor. Sadece sabra, desteğe ve inanca ihtiyacımız var\" diye konuştu.



ESRA URAL TOPUZ: \"GRUPTAN YENİLGİSİZ ÇIKMAK İSTİYORUZ\"



Kayseri alt yapısından yetişen A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Esra Ural Topuz, \"Avrupa Şampiyonasına katılmayı garantiledik. Bizim için önemli olan gruptan namağlup çıkmak. Rakibimiz grupta hemen arkamızda ilk maçta onlara karşı doğru işler yaparak kazanmasını bildik. Bu maçta daha avantajlıyız. Bizi bütün Kayseri\'nin destekleyeceğini biliyoruz. Burası benim ikinci evim, Kayseri\'yi seviyorum. Benim içinde özel bir maç olacak. Taraftar bizi yalnız bırakmayacaktır. Kayseri\'nin seçilmesinde burada kırılan taraftar rekorlarının etkisi vardır diye düşünüyorum. Biz taraftarlarla birlikte daha güçlü oluyoruz\" açıklamasında bulundu.



OLCAY ÇAKIR TURGUT: \"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONADAN MADALYAYLA DÖNMEK\"



Gruptaki en zor maçlarını oynayacaklarını belirten Olcay Çakır Turgut, \"En zor maç bu, çünkü Belarus gruptan çıkmak için her şeylerini ortaya koyacaktır. İlk hedefimiz gruptan 1\'inci çıkmak sonrasında ise şampiyonayı madalya ile tamamlamak istiyoruz. O nedenle bütün Kayseri halkını bekliyoruz. Takım olarak yeni kurulan bir takımız. Bu gibi durumlarda alışma evresi oluyor. Bizde takım olarak birbirimize alışma evresindeyiz\" şeklinde konuştu.



ASENA YALÇIN: \"HEDEFİMİZ OLİMPİYATLAR\"



Ay yıldızlı takımın 27 yaşındaki basketbolcusu Asena Yalçın taraftarın önünde 6\'da 6 yaparak şampiyonaya gitmek istediklerini ifade ederek, \"Polonya maçını kazandıktan sonra 5\'te 5 yolumuza devam ediyoruz. Son maçta Belarus\'u da yenerek namağlup gruptan çıkmak istiyoruz. Zor maç olacak grup liderliği için olacak. Seyircimiz önünde en iyisini yapıp maçı kazanıp 6\'da 6 ile Avrupa Şampiyonasına gitmeyi istiyoruz. Belarus zor bir takım, ilk maçta çok iyi oynamıştık. Şimdide de çok iyi hazırlanıyoruz. Takımı gençleştiriyoruz. O yüzde herkes birbirine daha iyi kenetlendi daha iyi bir takım olmaya çalışıyoruz. Hedefimiz Avrupa Şampiyonasında da ilk 5\'e kalıp olimpiyatlara gitmek\" açıklamasında bulundu.



Çarşamba Günü saat 18.00\'de başlayacak olan müsabaka 7 bin 200 kişi kapasiteli Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi\'nde oynanacak.