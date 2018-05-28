(Görüntülü) A Milli Futbol Takımı, İran maçına hazır

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA





A Milli Futbol Takımı, yarın İran ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.



Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi\'nde, teknik direktör Mircea Lucesu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koşu ile başladı. 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan milliler, taktik antrenmanla idmanı tamamladı.



Bu arada Kırmızı-beyazlılarda tedavisi süren Abdülkadir Ömür, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Öte yandan idmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst de bir süre takip etti.