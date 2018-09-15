(Görüntülü) A Milli Erkek Basketbol Takımı açılışa katıldı

ERCAN ATA / ANKARA, (DHA) Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve A Milli Erkek Basketbol Takımı, TBF Üst Düzey Yöneticisi Ömer Onan\'ın Ankara Balgat\'ta bulunan yeni tantuni restoranının açılışına katıldı. Mersin\'de, 1964 yılından bu yana hizmet veren ve bu özelliğiyle kentin en köklü ve en ünlü tantunicisi olan restoran zinciri, Ankaralılarla da buluştu. Açılışta TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve A Milli Erkek Basketbol Takımı\'nın yanı sıra TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ile TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım da yer aldı. TBF Üst Düzey Yöneticisi Ömer Onan, basketbolu bıraktıktan sonra kendi şehri Mersin\'in en önemli yemeklerinden tantuniye yatırım yaptıklarını belirterek, Ankara\'ya açtıkları restoran nedeniyle mutlu olduğunu belirtti. Zincirin Mersin\'in en eski tantunicilerinden biri olduğunu vurgulayan Onan, \"İstanbul\'da iki, Mersin\'de bir dükkan açtık, 6\'ncı dükkanımızı da Ankara\'da açıyoruz. Markamıza Ankara\'dan çok talep vardı. Biz de A Milli Takımımızın galibiyeti üzerine açılışı bu moralli günde yapmak istedik\" dedi. Onan, aktif basketbolcu olduğu dönemde 2010 yılındaki Dünya Basketbol Şampiyonası öncesinde sporcularla Mersin\'deki tantuni restoranına gittiklerini dile getirerek, \"Mersin\'de küçük bir dükkandan bugünlere geldik. Bu dönemde açılan restoranın en büyük faydası 16-17 kişi çalıştırıp istihdam yaratarak ülkemize faydalı olmak. Sayın başkanımız başta olmak üzere milli takımımıza açılışımıza katıldığı için çok teşekkür ediyorum\" açıklamasında bulundu.