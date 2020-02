(Görüntülü) A Milli Basketbol Takımı'na yeni sponsor

Ercan ATA / Ankara,(DHA) - Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı sponsorluğu için Petlas ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Ankara\'da düzenlenen imza törenine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Seyfullah Safa Özcan katıldı. HİDAYET TÜRKOĞLU: \"SPONSORLUK ANLAŞMALARIMIZ İKİ TARAFA DA FAYDA GETİRİYOR\" Göreve geldikleri günden bu yana basketbolu Türkiye\'nin her yanına yaymak ve herkesi basketbolla tanışmak için çalıştıklarını belirten TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, şunları söyledi: \"Devletimiz spora destek verse de özel sektör iş birliklerinin sürdürülebilirlik anlamında önemli olduğunu düşünüyoruz. Anlaşmamız ilk etapta 1 yıllık. Bu süre birbirimizi tanımak açısından güzel olacak. Umarım sonrasında da uzun yıllar boyunca birlikte çalışabiliriz. Hem anlaşmalar hem operasyon hem de sportif anlamda biz şu an diğer tüm federasyonlara örnek olabilecek, Türkiye\'nin en başarılı federasyonuyuz. Son iki hafta içerisinde çok değerli markalarla anlaştık ya da sözleşmelerimizi yeniledik. Bu da bu firmaların bize duydukları güvenin bir göstergesidir\" dedi. \"BİZİMLE YAPTIKLARI İŞ BİRLİKLERİ SPONSORLARIMIZ İÇİN DE BİR İTİBAR KAYNAĞI\" TBF ile yapılan sponsorluk anlaşmalarının iki tarafa da fayda sağladığını belirten Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Federasyon olarak, basketbolu daha da iyi yerlere getirmek için tabii ki böyle sponsorluk anlaşmalarına ihtiyacımız var. Öte yandan, geldiğimiz noktada bizimle yaptıkları iş birlikleri sponsorlarımız için de bir itibar kaynağı. Zira projelerimizin her aşamasında sponsorlarımızla ortak hareket ediyoruz. Böylece onlar için de yeni iletişim imkanları ve sosyal sorumluluk alanları açılmasına vesile oluyoruz.\" \"İSPANYA MAÇININ BİLETLERİ DE GÜNLER ÖNCESİNDEN TÜKENDİ\" 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 29 Kasım Perşembe günü saat 19:00\'da Ankara Spor Salonu\'nda oynanacak Türkiye-İspanya maçına dair beklentilerinin sorulması üzerine Türkoğlu şu yanıtı verdi: \"Öncelikle maçın Ankara\'da oynanacak olması önemli çünkü Ankara halkı bugüne kadar burada oynadığımız tüm maçlarda tribünleri hınca hınç doldurup bizi destekledi. İspanya maçının biletleri de günler öncesinden tükendi. Bu durum bizleri mutlu ediyor. Bu vesileyle Ankara halkına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İspanya ve Karadağ ile oynayacağımız maçlarda tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Millilerimiz bu maçlardan en iyi sonuçlarla ayrılacaktır. Ayrıca bu kritik dönemde oyuncularını milli takıma gönderme konusunda bize hep destek olan kulüp ve antrenörlerimize de teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki yaz Çin\'de düzenlenecek Dünya Kupası\'na gitme hakkı elde edeceğiz. Zaten bizim ülke olarak bu tip organizasyonlarda her zaman yer almamız gerekiyor.\" SEYFULLAH SAFA ÖZCAN: \"ÜLKEMİZİN PARLAK GELECEĞİ İÇİN HER BİRİMİZE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR\" Seyfullah Safa Özcan ise A Milli Erkek Takımı ile çok uyumlu iki marka olduklarını belirterek şöyle konuştu: \"A Milli Erkek Basketbol Takımımız, milli duygulardan da aldığı güçle, bizlere sayısız zaferler, gururlar ve heyecanlar yaşattı, yaşatıyor. Türkiye\'nin lastiği Petlas da milli duygulardan güç alarak çalışıyor ve ilerliyor. Türk sermayesi, Türk mühendisliği, Türk emeği ile ürettiğimiz lastikleri, bir Türk markası olarak, dünya pazarlarına sunuyoruz. Türkiye\'de olduğu gibi tüm dünyada tercih edilen marka olmaya çalışıyoruz. Son reklamımızda \'Bu Dünya Bizim Memleket\' dememiz bundandır. Tıpkı, dünyanın dört bir tarafında başarılı sonuçlar alan Basketbol Milli Takımımız gibi... Ülkemizin parlak geleceği için, spordan iş dünyasına, milli sporculardan milli markalara her birimize önemli görevler düşüyor. Hep birlikte, bu güzel ülkeye ve markamıza değer katma adına elinden geleni yapmasını bekliyoruz.\" \"RAKİPLERİMİZ GÜÇLÜ, BİZ DAHA GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ\" A Milli Erkek Basketbol Takımı\'nın Çin\'de düzenlenecek Dünya Kupası\'nda mücadele edeceğine gönülden inandığını belirten Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Çin\'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası\'nda yerimizi almak için, evimizde ve dış sahada toplam dört maçımız kaldı. Rakiplerimiz güçlü, biz daha güçlü olmak zorundayız. Öncelikle Çin\'e gideceğimize kesin gözüyle bakıyorum, sonra Dünya Kupası mücadelesi için orada verilecek mücadeleyi takip edeceğiz. Basketbol Milli Takımımızın hak ettiği en iyi sonuçları almasını arzu ediyorum. Şu anda federasyonun yönetim kademelerinde görev alan, önceki yıllarda oyuncu olan abileri gibi başarılı sonuçlar alacaklarına inanıyorum. Ben büyük bir heyecanla yarın akşamki hava atışını heyecanla bekliyorum ve sponsor olarak millilerimizin yanında olmaktan büyük gurur duyuyorum.\"