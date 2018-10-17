(Görüntülü) 88 yaşında okuma yazma öğrendi, Kitap Günleri etkinliğine katıldı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE\'de, çeşitli yayınevlerinin katılımıyla düzenlenen \'Kitap Günleri\' etkinliğine 88 yaşında okuma-yazma öğrenen Bahriye Çelen de katıldı. Kitapları inceleyen Çelen, \"Kitaplarla çok geç tanıştım ama çok erken bırakma niyetinde değilim\" dedi.



Rize Valiliği önündeki etkinlik alanında düzenlenen \'Rize Kitap Günleri\'nin açılışına Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap, Vali Yardımcısı Abdullah Şen, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ile şair ve yazar Ahmet Selçuk İlkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



\'KEŞKE DAHA ÖNCEDEN BAŞARABİLSEYDİK\'



Kitap Günleri\'nin açılışında konuşan Vali Erdoğan Bektaş, çok çeşitli kitapların ve birçok yazarın Rizelilerle buluşacağına belirterek, \"Tüm kitap dostları burada toplandı. Kitap fuarı benim şahsi hayallerimden birisiydi ve maalesef Rize\'de de daha öncede yapılmamıştı. Şu an \'Kitap Günleri\' diyoruz, inşallah ilerde \'Kitap Fuarı\' diyebileceğimiz bir etkinliğin başlangıcı olur. Arkadaşlarımızı birkaç kez bu konuya teşvik etmiştik fakat o teşviklerimiz mutlu sona ulaşmamıştı. Fuar konusunda yardımları olan çok sayıda kişi, sponsor oldu. Büyük bir imece sonunda bu tabloyu oluşturmayı başardık. Bu tablonun oluşmasına katkı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rize\'de gerçekten profesyonel sayılabilecek bir kitap fuarının açılışında bulunmak benim için çok büyük bir mutluluk. Bölgenin de bu işe karşı olumlu tavır ve refleks göstermesi, buranın bu işe uygun olduğunu ve bu işi istediğini gösterir. Demek ki geç kalmışız, keşke daha önceden başarabilseydik. Sözü fazla uzatmadan, sözü kitaba bırakalım\" dedi.



BAHRİYE NİNE OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ, KİTAPLARA KOŞTU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan\'ın başlattığı seferberlik kapsamında yaz döneminde okuma yazma öğrenen Bahriye Çelen de Kitap Günleri\'ne katıldı. Okuma-yazmayı yeni öğrenen Bahriye nine, Kitap Günleri\'ni duyunca ziyarete geldiğini belirterek, \"Okuma yazma öğrenmemde bana destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a ve eşi Emine Hanım\'a teşekkür ediyorum. Kitapları görmeye geldim. Okumayı yeni öğrendim ve çok sevdim. Kitap alıp okumayacağım. Kitaplarla çok geç tanıştım ama çok erken bırakma niyetinde değilim\" diye konuştu.



10 GÜN AÇIK KALACAK



Girişin ücretsiz olduğu \'Rize Kitap Günleri\'ne katılan yayınevleri kitaplarda yüzde 20 ila yüzde 50 arasında indirim uyguladı. Etkinliğin ilk gününde Prof. Dr. Sadık Albayrak ve Yusuf Kaplan kitapseverlerle buluştu, Ahmet Selçuk İlkan ise şiir dinletisi sundu. \'Rize Kitap Günleri\' Valilik önündeki alanda 10 gün boyunca sürecek. 60 yazar ve şairin okurları ile bulaşacağı etkinlikte imza günleri ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

