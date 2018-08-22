(Görüntülü) 86'lık 'Antalya Güzeli'nin Müslüm Gürses hayali, 'benzeri' ile gerçek oldu

ANTALYA 86\'lık \'Antalya Güzeli\'nin Müslüm Gürses hayali, \'benzeri\' ile gerçek oldu (HD) Haber Alparslan ÇINAR-Kamera Mehmet KILIÇASLANANTALYA, (DHA) 86\'lık \'Antalya Güzeli\'nin Müslüm Gürses hayali, \'benzeri\' ile gerçek oldu ANTALYA\'da oturan ve 1951 yılında \'Antalya Güzeli\' seçilen Perihan Arseven\'in (86) Müslüm Gürses\'le tanışıp birlikte şarkı söyleme hayali gerçek oldu. Gürses\'e benzerliğiyle dikkati çeken taksi şoförü Baki Çiçek, huzurevinde ziyaret ettiği Arseven ile birlikte şarkı söyledi. Antalya\'da 4 çocuk annesi Perihan Arseven, eşi Mehmet Arseven\'in yaşamını yitirmesinin ardından, zaman içinde 4 çocuğunu da evlendirdi. Perihan Arseven, yalnız kalınca eşinden kalan emekli maaşıyla Kepez Belediyesi Şevkat ve Huzurevi\'ne yerleşti. 1951 YILI ANTALYA GÜZELİ Huzurevine yerleşmesinin ardından güzel sesi ve sevecen tavrıyla dikkati çeken Arseven, yaşam hikayesiyle de kısa sürede huzurevinin ilgi odağı oldu. Huzurevi yetkilileri Arseven\'in yaşamıyla ilgili yaptığı incelemede, 1951 yılında Antalya\'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında \'Antalya güzeli\' seçildiğini öğrendi. EN BÜYÜK HAYALİ MÜSLÜM GÜRSES\'LE DÜET YAPMAKTI Huzurevine sık sık gelerek buradaki yaşlılarla sohbet eden Kadının Sesi Platformu Başkanı İnayet Öztürk Yücetaş, bir ziyaretinde Perihan Arseven\'le tanıştı. Arseven\'le yaptığı sohbette en büyük hayalinin Müslüm Gürses ile birlikte şarkı söylemek olduğunu öğrenen Yücetaş, bu hayalin gerçekleşmesi için söz verdi. Müslüm Gürses\'e benzerliğiyle dikkati çeken taksi şoförü Baki Çiçek\'le iletişime geçen Yücetaş, Arseven\'in hayalinden söz etti. HAYALİ GERÇEK OLDU Hayalin gerçekleşmesine katkı sağlamaktan mutlu olacağını belirten Baki Çiçek, huzurevine sürpriz bir ziyaret yaptı. Karşılarında Müslüm Gürses\'in benzerini gören huzurevi sakinleri \'Müslüm Bey gelmiş\' diyerek sevinirken, Baki Çiçek\'in elini sıkarak sohbet etti. Perihan Arseven\'in mutluluğu ise dikkati çekti. Baki Çiçek, Perihan Arseven ile birlikte \'Eller Kadir Kıymet Bilmiyor Annem\' şarkısını söyleyerek, yaşlı kadının hayalinin gerçekleşmesine katkıda bulundu. Müslüm Gürses\'i çok sevdiğini belirten Perihan Arseven, ?Kıskananlar çatlasın demeyelim. Kıskananlar utansın. Müslüm Gürses\'i buldum hayalim gerçek oldu dedi. Kadının Sesi Platformu Başkanı İnayet Öztürk Yücetaş, bir hayali gerçekleştirmenin sevincini yaşadığını belirtti. Yücetaş, Baki Çiçek\'e bu hayalden bahsettiğini ve Perihan Arseven\'in mutlu olması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Müslüm Gürses\'in benzeri Baki Çiçek ise annelere ve yaşlı insanlara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, hayalin gerçekleşmesinde görev aldığı için mutlu olduğunu söyledi.