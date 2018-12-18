(Görüntülü) 84 yaşında böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi’nde 84 yaşında böbrek nakli olan Ümmü Tuna, sağlığına kavuştu. ÇOMÜ Organ nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Ümmü Tuna\'nın, Türkiye\'nin en yaşlı böbrek nakli olan hastalardan biri olduğunu söyledi. Balıkesir\'in Edremit ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Ümmü Tuna\'ya 20 yıl önce, hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği tanısı kondu. 7 yıl ilaç tedavisi gören Ümmü Tuna, böbrekleri iflas edince diyalize girmeye başladı. Böbrek nakli için umutları her geçen gün tükenen Ümmü Tuna, 3 ay önce ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi\'ne başvurdu. Tuna, böbrek nakli için sıra beklemeye başladı. 12 Aralık günü Ümmü Tuna\'ya beklediği haber geldi. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesi\'nde beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbreği, Ümmü Tuna\'ya, yapılan testlerde doku uyumu olumlu çıkınca nakledildi. Sağlığına kavuşan Ümmü Tuna, 13 yıldır bağlı yaşadığı diyaliz makinesinden kurtulmanın sevincini yaşarken, kana kana su içti. TÜRKİYE\'NİN, BÖBREK NAKLİ OLAN EN YAŞLI HASTALARINDAN BİRİ ÇOMÜ Organ nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Ümmü Tuna\'nın, Türkiye\'nin en yaşlı böbrek nakli olan hastalardan birisi olduğunu söyledi. Ümmü Tuna\'nın yaşı itibariyle kendilerinde birtakım endişeler oluştuğunu belirten Doç. Dr. Cabir Alan, şöyle konuştu: \"Ameliyat sırasında ve sonrası sıkıntı yaşar mıyız gibi endişelerimiz oldu. Ama Ümmü Hanım o süreçte çok motiveydi. Biz de gerekli testleri yaptık. Diğer doktorlar da ameliyat olmasında sakınca görmeyince 3 saatlik operasyonla ameliyatını gerçekleştirdik. Yaşlı bireylerde böbrek nakli konusunda birtakım sakıncalar vardır. Genel olarak, yaklaşık 65 yaş üstündeki hastaların böbrek nakli çok uygun olmadığı yönünde. Ancak son yıllardaki çalışmalar, ilaç ve teknolojik anlamdaki ilerlemelerle bu hasta grubunda da böbrek nakli işlemi başarıyla gerçekleşmektedir. Özellikle, ameliyat sonrası kalp ve akciğerde çıkan hastalıklardan, takılan böbreğin ömrünün kısa olmasından veya takılan böbreğin hastanın ömrüne çok bir katkısı olmayacağı düşünüldüğünden, genel yaklaşım 70 yaş üstü hastalara böbrek takılmaması yönünde. Kendisi, Bakanlıktan aldığım verilere göre, Türkiye\'de böbrek nakli yapılan en yaşlı hastalardan biri. Hastamıza yeni böbreğiyle daha sağlıklı, daha uzun ömürler diliyorum.\" \'100 YAŞINA KADAR YAŞARIM\' Nakille sağlığına kavuşan Ümmü Tuna ise, \"Ben 100 yaşına kadar yaşarım. Çok mutluyum, sevinçliyim, iyiyim. Torunlarımı görmek istiyorum. Umreye gitmek istiyorum. Organ bağışı yapanlardan Allah razı olsun. Sağlığım yerinde. Doktorlarımız, hemşirelerimiz bana çok iyi bakıyor. Herkesi organ bağışı yapmaya çağırıyorum. Organlarımız toprakta gömüleceğine, bağışla canlar kurtulsun. Allah bana bu şansı verdi. Böbrek nakli bekleyen herkese versin\" dedi.