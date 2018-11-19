(Görüntülü) 81 yaşındaki görme engelli lastik satarak geçiniyor

Enver Fatih TIKIR BURSA,(DHA) BURSA\'da 60 yıl önce 21 yaşındayken aile hasımları tarafından uğradığı saldırıda gözlerini kaybeden Hüseyin Eser, Uzun Çarşı\'da açtığı tezgâhta lastik, dikiş ipliği, dikiş iğnesi gibi tuhafiye ürünleri satıyor. Eşi de görme engelli olan Hüseyin Eser Başka kimsemiz yok. Kendi kendimize bakıyoruz dedi.



Bursa\'nın merkez Yıldırım ilçesi Atıcılar Mahallesi\'nde 65 yaşında kendisi gibi görme engelli eşiyle yaşayan Hüseyin Eser, sabah erken saatlerde komşularının yardımıyla tezgâhını alıp minibüse biniyor. Tarihi Uzun Çarşı\'ya gelen Eser, burada esnafın da yardımıyla tezgâhını açıyor. Lastik, iğne, iplik gibi ürünleri tezgâhına yerleştiren Eser, akşam saatlerine kadar satış yapıyor. Yine esnafın yardımıyla tezgâhını toplayan Eser, minibüsle evine dönüyor.



GÖZLERİME BABAMIN HASIMLARI SALDIRDI



21 yaşında babasının hasımları tarafından uğradığı saldırıda gözlerini kaybettiğini söyleyen Eser, 60 senedir bu işi yapıyorum. Eşimle birlikte yaşıyorum, o da görmüyor. Babamın düşmanlar kasten saldırdı, gözlerimi kaybettim. Gözlerim görseydi ben hafız olmak istiyordum dedi. Bakacak kimsesi olmadığını söyleyen Eser, Hep bu işi yaptım, kimsem yok. Kendi kendime çalışıyorum, kendi kendime bakıyorum. İki tane kızım var, eşleriyle yaşıyorlar, eşleri fabrikada işçi olarak çalışıyor. Kimse kimsenin halini görmez. Ne yapacaksın Çalışmadan olmuyor şeklinde konuştu.

Tarihi Uzun Çarşı esnafından Doğan Akkurt, Hüseyin ağabey 60 yıldır buradaymış. Ben 25 yıldır bu çarşıdayım. Sabah saat 10-11 gibi gelir, akşam 18\'de gider. Burada lastik, iğne satar. Artık işine alışmış. Biz de yardımcı oluyoruz. Bir şekilde işini götürüyor dedi.