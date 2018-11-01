(Görüntülü) 80 yaşındaki rehberden öğrendiği 'kavut'u Türkiye'ye tanıtıyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - MERSİN\'de emekli öğretmen Begüm Balcı, tesadüfen keşfettiği bir çeşit helva olan \'kavut\'u, fuarlarda tanıtıyor. Antalya Yöresel Ürünler Fuarı\'na katılan Balcı, içinde un, şeker, gluten bulunmayan \'kavut\'u, özellikle çölyak hastalarının tercih ettiğini söyledi. Kavut\'un 50 gramının günlük besin ihtiyacını karşıladığı belirtiliyor. Mersin\'de tarih öğretmeniyken TÜBİTAK destekli \'Göçebe yaşam ile yerleşik yaşam arasında değişen değerler\'i araştırma projesinde yer alan Begüm Balcı, Yörük kültürünü tanımak için öğrencileriyle dağlara çıktı. Araştırma yapan ekibe yol gösteren 80 yaşındaki rehber, ilerleyen yaşına rağmen herkesin önünde dağları tırmandı. Balcı ve öğrencileri, ilerlemiş yaşına rağmen çevikliğiyle dikkat çeken rehberin \'Kavut\' denilen bir çeşit helvayla beslendiğini öğrendi. KEÇİBOYNUZU, FISTIK, SUSAM, AKDARIDAN OLUŞUYOR Begüm Balcı, emekli olduktan sonra arkadaşlarıyla Dokuma ve Kültür Ürünleri Geliştirme Derneği\'ni kurdu. Yerel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasını savunan dernek, \'Hobiden kobiye\' sloganını benimsedi. Parası olmayan ama fikirleri olan kişilerin kobiye dönüşmesi için çabalayan dernek, birçok kişiye yol gösterdi. Dernek başkanı Begüm Balcı, yıllar önce dağda adını ilk kez duyduğu Kavut\'u yaşatma gereği hissetti. Balcı, Kavut\'un Bozyazı ilçesi ve çevresinde Yörükler ile çobanların uzun yürüyüşlerde ve dağda hayvanlarını otlatırken günlük enerji ihtiyacını karşılamak için tercih ettiği çok değerli bir besin olduğunu söyledi. Yörede yetişen organik keçiboynuzu, fıstık, susam ve akdarının helva kıvamına gelinceye kadar dibekte dövülerek Kavut\'un elde edildiğini belirten Balcı, “Uzun süre bozulmadan saklanabilen Kavut\'un 50 gramı günlük besin ihtiyacını karşılayacak nitelikte\" dedi. ÇÖLYAK HASTALARI RAHATLIKLA TÜKETEBİLİR Bozyazı Kavut\'unu önce kendisinin ürettiğini dile getiren Balcı, “Kavut\'u önce pazarlarda sattım. KOSGEB kursuna gittim, girişimcilik belgesini aldım. KOSGEB\'in kredisinden yararlanarak firma kurdum. İnternet sitesinden ürünlerimizi satıyoruz. Fuarlara katılıyoruz. Antalya\'da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı\'nda (YÖREX) büyük firmalarla ikili görüşmeler yapmaya başladık. Büyük firmalarla temas kurduk. Ürünümüz tamamen doğal ve hiçbir kimyasal içermiyor. Kavut\'un içinde un, şeker, gluten bulunmuyor. Kurumuş meyvelerin dibekte sorgucu ile dövülerek helva kıvamına getirilmesiyle meydana geliyor. Çölyak ve diyabetlilerin rahatlıkta tüketebileceği bir helva. Çölyak hastası müşterilerimiz epeyce fazla. Bunu yedikten sonra kendilerini çok iyi hissettiklerini söylüyorlar\" diye konuştu.