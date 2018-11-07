(Görüntülü) 8 bin kilometreden hayat bağışı

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- SOMALİ\'DE yaşayan böbrek yetmezliği hastası 40 yaşındaki Mohamed Caral, İstanbul\'da gerçekleştirilen 3\'lü çapraz nakille sağlığına kavuştu. Rizeli Sadık Uzun\'un böbreğini alan Caral, \"Bir Türk vatandaşının böbreğini alacağım hiç aklıma gelmemişti. Ancak Türk insanları bu konuda çok duyarlı Türkiye\'yi çok sevdim\" dedi.





Birbirini daha önce hiç tanımayan 3 böbrek yetmezliği hastası çapraz nakille sağlığına kavuştu. Somali\'de yaşayan Mohamed Caral, Rizeli Metin Uzun ve 10 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele eden Hülya Bakır, Medicana Bahçelievler Hastanesi\'nde 3 verici ile aynı anda ameliyata alındı. Kan uyumsuzluğu nedeniyle birbirlerine böbrekleri veremeyen hastalara daha önce hiç tanımadıkları kişilerin böbreği nakledildi. Operasyon Prof. Dr. Hasan Taşçı başkanlığında organ nakli cerrahi ekibi tarafından yapıldı. Ekipte Doç. Dr. Hüseyin Kadıoğlu ve Op. Dr. Sarper Işıksel bulunuyor. Hastaların takibi de Organ Nakli Bölüm başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer ve Doç. Dr. Osman Şahin tarafından yapıldı. Çapraz nakil hazırlığı ise Organ nakli koordinatörü Dr. Ali Demirel tarafından planlandı. Bu hastalardan biri olan Somalili Mohammed Caral, yaklaşık 8 bin kilometre uzaklıktaki ülkesinden kardeşi Abdullah\'ın böbreğini almak için Türkiye\'ye geldiğini söyledi.





\"TÜRK İNSANLARI ÇOK DUYARLI\"





Kan uyuşmazlığı sebebiyle çapraz nakil olan ve Rizeli Sadık Uzun\'un böbreğiyle yaşama tutunan Caral, \"2 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Durumum kötüye gittikçe nakil olmaya karar verdim. Kardeşim Abdullah Caral ile Türkiye\'ye geldik. Kan uyumsuzluğu nedeniyle onun böbreğini alamadım. Rizeli aileden böbrek aldım kardeşim de Hülya Hanım\'a böbreğini verdi. Türkiye\'den nakil olacağımı hiç beklemiyordum. Bu nedenle Türkiye\'yi çok sevdim Türk insanları bu konuda çok duyarlı\" diye konuştu.





\"BU SIKINTILARI YAŞAMAYA DEĞMEZMİŞ\"





Yaklaşık 10 yıldır böbrek yetmezliği ile mücadele ettiğini anlatan 58 yaşındaki Hülya Bakır, kızı Perihan Bakır\'ın böbreğini almak için hastaneye başvurduğunu belirtti. Uyuşmazlık nedeniyle Somalili Mohamed Caral\'ın kardeşi Abdullah\'ın böbreği nakledilen Bakır, \"10 yıl önce tedavilerim başladı ve ilk başta evde diyalizi kabul ettim. Son yıllarda sıkıntılarım gittikçe artınca kızım beni böbrek nakline ikna etti. Kızım böbreğini vermek istedi ama ben o daha önce bir evlilik yapmadığı için kabul etmedim. Evlenince doğumda bazı sağlık sorunları yaşayacağını düşündüm. Sonrasında kızım beni bunun kötü bir şey olmadığına ikna etti. Kızımın sayesinde bunu kabul ettim ona minnettarım. Ancak onun böbreği uyum sağlamayınca çapraz nakil kararı alındı. Ben Somalili aileden böbrek aldım, kızım Rizeli aileye böbreğini verdi.Herkese böbrek naklini tavsiye ediyorum. Şu an kendimi rüyada gibi hissediyorum. Bu sıkıntıları yaşamaya hiç değmezmiş bunun farkına vardım\" ifadelerini kullandı.





\"HİÇ TANIMADIĞIM BİRİNİN BÖBREĞİNİ ALDIM\"





Annesi için Rizeli Metin Uzun\'a (46) böbreğini veren Perihan Bakır ise \"Her anne ilk etapta evladından böbrek almak istemiyor. Ancak aynı durum bizde olsa onlar böbreklerini hiç düşünmeden verirler. Onlar sıkıntı çektikçe biz de çekiyoruz aklımız onlarda kalıyor. Annem sağlığına kavuştuğu için ben de çok mutluyum. Yaklaşık 10 yıldır o sıkıntı yaşadıkça ben de yaşıyordum. Şimdi tüm sıkıntılar sona erdi\" dedi. Genç kadının böbreğiyle sağlığına kavuşan Metin Uzun, \"Hiç tanımadığım birinin böbreğini aldım. \'Acaba neyle karşılaşacağım\' diye düşündüm. Allah doktorlarımızı başımızdan eksik etmesin ömürleri uzun olsun\" diye konuştu.





\"VERİCİSİ OLMAYAN HASTALAR ÇAPRAZ NAKİLE BAŞVURABİLİR\"





Naklin planlamasını gerçekleştiren Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, 3\'lü ve 4\'lü nakillerin zor operasyonlar olduğunu belirterek şunları söyledi:





\"Bu operasyonlar ciddi bir alt yapı gerektiriyor. Hastalar aynı anda ameliyata alınıyor ve çok sayıda cerrah ameliyata giriyor. Bu hastaların uygun şekilde çaprazlanması için çok büyük bir hasta havuzunun olması gerekiyor. Bunların hepsini sağlayabildiğimiz için çok mutluyuz. Türk tıbbı açısından gurur verici bir gelişme. Çünkü dünyanın birçok ülkesinde bunlar çok sıklıkla yapılamıyor. Büyük merkezler bunu yapıyorlar. Halkımıza şu mesajı vermek istiyorum. Artık geliştirdiğimiz tekniklerle kan grubu uyumuna gerek olmaksızın herhangi bir vericisi olan böbrek hastası rahatlıkla nakil olabilir. Hastaların büyük çapraz nakil listeleri olan merkezlere başvurmalarını istiyorum.\"





6 KİŞİ AYNI ANDA AMELİYAT EDİLDİ





Operasyonu gerçekleştiren Organ Nakli Cerrahı Prof. Dr. Hasan Taşçı, \"Hastaları aynı anda ameliyathaneye indirdik. 3 alıcı, 3 verici toplam 6 hasta ameliyat oldu. Ana prensip bu ameliyatların aynı anda başlaması. Geçmişte bir takım aksaklıklardan ders alarak böyle yapmaya başladık. Bekleyen hastaların sayısını azaltmak için şu anda dünyada en güncel çözümlerden birisi çapraz nakil. Uygun böbrek vericisi olmayan hastalara bir çözüm olan çapraz nakiller şu anda dünyada sıkça yapılıyor.Türkiye\'de bu noktada başarılı operasyonlar gerçekleştiriliyor\" dedi.