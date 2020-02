(Görüntülü) 750 deniz astsubayı törenle diplomalarını aldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA\'da Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı\'nda eğitimlerini tamamlayan 750 deniz astsubay, törenle diplomalarını aldı. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal da katıldı. Burada konuşan Koramiral Özbal, Bu ülkenin değerli kaynaklarıyla temin edilen, size emanet edilecek sistem ve silahları en etkili şekilde kullanmak bu millete olan borcunuzdur dedi. Diploma töreni Yalova\'nın Altınova İlçesi\'nde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı\'ndaki Şehit Deniz Kurmay Kıdemli Albay B. Hüsnü Dizdar Açık Spor Tören Alanı\'nda gerçekleştirildi. Programda, 2017 Yılı Dış Kaynaktan Temin Edilen Muvazzaf Astsubay Adayları Temel Askerlik ve Astsubaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi\'ni tamamlayan 737 astsubay adayı ile 2018 Yılı Temel Askerlik ve Astsubaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi\'ni başarı ile tamamlayan 13 uzman erbaşa, astsubay diplomaları verildi. Törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız bugün sadece çevre denizlerimizde değil, aynı zamanda dünya denizlerinde söz sahibi olan, ihtiyaç duyduğu teknolojiyi geliştirebilecek, etkin, caydırıcı ve saygın bir kuvvet olarak öne çıkmaktadır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bu üstün vasıflarının temel dayanağı ise köklü tarihinden aldığı güçle yetiştirdiği nitelikli ve donanımlı personeldir dedi. ATATÜRK\'ÜN SÖZÜNÜ HATIRLATTI Genç bahriyelilere seslenen Koramiral Özbal, Türk Silahlı Kuvvetleri ile onun ayrılmaz parçası olan Türk Deniz Kuvvetleri, her geçen gün güçlenen Türkiye\'nin beka ve çıkarlarının yılmaz bekçisi konumundadır. Bu nedenle de kuvvetimizi hızla değişen ve belirsizleşen güvenlik ortamında verilebilecek her göreve hazır bulundurmak en temel görevimizdir. Sizler deniz astsubayı olmak üzere başladığınız eğitiminizi başarıyla bitirmenin haklı gururunu yaşıyorsunuz. Ancak unutmayınız ki denizcilik eğitimi kendini ve elindeki personeli geliştirme sorumluluğu meslek hayatı boyunca devam eder. Başarıyla tamamladığınız bu eğitimin tek başına sizi zorlu görevlere hazırlamaya yeterli olmayacağını asla aklınızdan çıkarmayınız. Bu yolda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşama yollarını arayan, aramayı itiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istikballerini kaybetmeye mahkûmdur sözünü unutmayınız. İhtisas alanlarına uygun olarak sizler konunuzun ve alanınızın uzmanı, kullandığınız sistemi iyi bilen kişiler olacaksınız. Bunun için de geleneksel denizcilik kültürümüzü özümsemiş, bunun yanında gözünüzü daima pozitif bilime adayıp zihninize teknolojiye ve yeniliklere açık tutacaksınız. Yaptığınız görevlerde askerliğin temeli olan disiplinden asla tavız vermeyecek, çevrenizdekilere aşılayacak ve emrinizdekilerden bu disiplini isteyeceksiniz dedi. KORAMİRAL\'DEN MİLGEM VURGUSU Türk Deniz Kuvvetleri\'nin MİLGEM gibi dünyanın en modern harp gemisi sistemlerine sahip olduğunu vurgulayan Özbal, Deniz Kuvvetleri\'nin sahip olduğu her türlü modern sistem ve tesisat görev öncesi kurslarınızın tamamlanması sonrasında sizlere emanet edilecektir. Bu ülkenin değerli kaynaklarıyla temin edilen, size emanet edilecek sistem ve silahları en etkili şekilde kullanmak bu millete olan borcunuzdur. Bu nedenle asil milletimizin güvenine layık olabilmek için çok çalışmalı, her biriniz branşlarınızda uzman olmalısınız. Şanlı deniz tarihimizin omuzlarınıza yüklediği sorumluluklar, Atalarımızın ve deniz şehitlerimizin değerli haysiyetleri ve Atatürk\'ün bize gösterdiği mükemmel ve kadir bir donanmaya layık olma hedefi, dünya çapında her yönüyle örnek alının bir kuvvet haline gelme yolunda sizlerin en büyük rehberiniz olacaktır. Unutmayınız ki MİLGEM gibi, dünyanın en modern harp gemisi sistemlerinin dizayn ve inşasında Deniz Kuvvetlerimizin üstlendiği rolün temelinde Yüce Atatürk\'ün gösterdiği yol ve tarihimizden aldığımız engin güç yatmaktadır. Müteaakip dönemde üstün vazife anlayışı ve vatan sevgisiyle üstleneceğiniz görevlerde bu anlayışı devam ettireceğinize Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun ayrılmaz parçası Deniz Kuvvetlerimizin her zaman harbe ve göreve hazır tutmak için fedakarca çalışacağınıza inancım tamdırö diye konuştu. Daha sonra ailelere seslenen Özbal, Karşınızda duran bu pırıl pırıl gençlerle ne kadar gurur duysanız azdır. Genç astsubaylarımızın diploma ve rütbelerini aldığı bugün sizlerin heyecanını paylaşıyor, bahriyemizin köklü ve geniş ailesi arasında sizleri de görmekten dolayı duyduğum mutluluğu ayrıca belirtmek istiyorum ifadesini kullandı. Mezunlar adına konuşmayı ise tören birincisi Astsubay Çavuş Ali Samet Ünal yaptı. Yapılan konuşmaların ardından bölümlerini birinci olarak tamamlayan astsubaylara diplomaları takdim edildi. Bölüm birincisi Astsubay Çavuş Ali Samet Ünal\'a diplomasını Koramiral Adnan Özbal takdim etti. Program, diğer öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından tören geçişiyle sona erdi. Törene katılan astsubayların aileleri ise bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.