(Görüntülü) 75 yaşında internet ve sosyal medya ile tanıştı

Engin ÖZMEN/KIRKLARELİ, (DHA) - TEKNOSA ve Habitat Derneği ortaklığında 11 yıldır sürdürülen sosyal sorumluluk projesi \'Kadın için Teknoloji\'nin Kırklareli durağında, 3 haftalık eğitimler sonucu 100\'e yakın kadın ve çocuk dijital okuryazarlığa ilk adımı attı. İnternet ve bilgisayar ile 75 yaşında tanışan Meryem Biray, çocuklarına ve eşine cep telefonlarını ellerinden düşürmediklerini için kızdığını; ancak eğitimden sonra onlar gibi internet kullanmaya başladığını söyledi.



Kırklareli İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi\'nde düzenlenen sertifika törenine Teknosa ve Habitat Derneği yetkililerinin yanı sıra Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ve Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker katıldı. Habitat Derneği Bilişim Programları Direktörü İsmail Metin, eğitim programlarıyla 2007 yılında, Türkiye\'de kadınların teknoloji okuryazarlığındaki oranının yüzde 23\'lerdeyken, şu an 2 katına çıktığını söyledi. Metin, \"Şu an geldiğimiz noktada gelişen dünyada artık çocuklara bu teknolojilerin aktarılması, kadınların kendi ürettikleri ürünleri teknoloji kanalıyla satmaları ve teknoloji okuryazarı olması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. 65 ilde 15 binin üzerinde kadına bu eğitimleri verdik. 2007 yılında Türkiye\'de kadınların teknoloji okur yazarlığındaki oranı yüzde 23\'lerdeyken şuan bu rakam iki katına çıktı. Bu da bizi çok heyecanlandırıyor\" dedi.



Teknosa Kurumsal İletişim Yönetici Yardımcısı Billur Deneç Kayan da 65 ilde 16 binden fazla kadının bu eğitimleri aldığını belirterek, \"Teknoloji kullanımı bu sayede kadınlar geliştirdi. Kırklareli\'nde ilk etap eğitimlerde yüze yakın kursiyer teknoloji okur yazarı oldu. Bu yıl Kırklareli de dahil olmak üzere Türkiye\'de 11 ilde çalışmalar sürecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.



Kırklareli Valisi Osman Bilgin ise sosyal medya teknolojisi üreten ülkelerden örnekler vererek, şunları söyledi:



\"Sosyal medya teknolojileri bir çok sektörden çok daha katma değer üretiyor. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli\'nin bölgesindeki ya da Türkiye\'nin herhangi bir yerinde insanlar onlardan daha az zeki değil. Aslında ilgilenilirse buradaki çocuklarımız Türkiye birinci ya da dünyanın önemli üniversitelerinde okuyor. Bölge insanı da çok zeki insanlar. Yazılım geliştirme konusunda hiçbir eksiğimiz yok, yön vermeliyiz. Özellikle kodlama konusunda dünyanın gelişmiş ülkelerinde örneğin Amerika Birleşik Devletleri\'nde, İsrail, İngiltere gibi ülkelerde kodlama zorunlu ders haline getirildi.\"



\'ÇOCUKLARA KIZIYORDUM, ŞİMDİ KENDİM GİRİYORUM\'



Konuşmaların ardından 3 hafta süren eğitimlere katılan kadın ve çocuklara sertifikaları Vali Bilgin ve AK Parti\'li Minsolmaz tarafından verildi. Eğitimlere katılarak, ilk kez internet ve bilgisayar ile tanıştığını anlatan Meryem Biray, kurstan çok memnun ayrıldığını söyledi. Biray, \"Ben ilkokul mezunuyum. Şimdiye kadar bilgisayar kullanmadım, torunlardan çocuklardan hiç fırsat kalmadı. Onlara kızıyordum, ellerinden cep telefonu düşmüyordu. Ben öğrenince çok memnun oldum, bende girmeye başladım. Baştan yaşım 75 olduğu için gelmeye utandım. Ama eğitimlere katıldım, şimdilik kendime kadar kullanıyorum. Daha da geliştireceğim. Torunlara çocuklara çok kızıyordum ama çok güzel şeyler varmış\" diye konuştu.



\'ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK\'



Kursiyerlerden Ferhan Yıldırım (60) da eşine ve çocuklarına internette çok vakit geçirdikleri için kızdığını; ancak şimdi kendisinin de internete girmeye başladığını belirterek, \"Hoparlörlerden eğitimler için çağrı yapıldı. Biz de geldik, çok şey öğrendik. Ben de eşime, çocuklarıma çok vakit geçiriyorlar telefon ve internetle, diye kızıyordum; ama şimdi anladım değiyormuş. Örneğin ben \'e-devlet\' nedir bilmiyordum, burada öğrendim\" dedi.



Programın sonunda eğitim alan kadın ve çocuklar, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



3 hafta süren ve 100\'e yakın kadının katıldığı eğitimlerde, bilgisayar kullanım alanları ve temel kavramları, internete giriş ve e-posta gönderimi, Microsoft Word, Excel ve PowerPoint programlarının genel uygulamaları, sosyal medya ve mobil cihaz kullanımı hakkında bilgiler verildi. 16 saatlik bu eğitimler sonunda kadınların, başta çocukları olmak üzere yakın çevreleri ve dünya ile etkileşim halinde olması, internetin geniş imkanlarına erişerek ilgi alanlarına göre istedikleri bilgiye kolayca ulaşması, banka işlemleri, online alışveriş gibi hayatı kolaylaştıran işleri yapabilmesi amaçlanıyor.



Eğitimler sonunda dijital okuryazar haline gelen kadınlar, sosyal medya platformlarını etkin takip edebiliyor ve bu kanallardan kendi girişimlerinin tanıtımını yapma fırsatı da buluyor.