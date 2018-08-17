(Görüntülü) 7 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulan çete davasında 9 tahliye kararı

Şengüler YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-KAMUOYUNDA “Sarallar\" olarak bilinen çetenin lideri Ümit Saral\'ın da aralarında bulunduğu 22\'si tutuklu 26 sanıklı davanın dördüncü duruşması yapıldı.



Sanıkların 7 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulduğu davada, Hasan Saral\'ın da aralarında bulunduğu 9 tutuklu sanık adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.



Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın 4\'üncü duruşmasına tutuklu ve tutuksuz yargılanan 12 sanık katılırken, çetenin lideri olmakla suçlanan tutuklu sanık Ümit Saral duruşmaya katılmadı. Ümit Saral\'ın rahatsızlığı gerekçesi ile duruşmaya katılmadığı öğrenildi. 7 sanığın tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile katıldığı duruşmaya sanıkların avukatları da katıldı.



Pazartesi başlayan ve bugün 4\'üncüsü görülen duruşmaya, sanıkların savunmaları ile başlandı.



Suç örgütü tarafından öldürüldüğü iddia edilen maktul Mustafa Çakar\'ın ablası Pınar Çakar, müşteki sıfatıyla katıldığı duruşmada, “Kardeşime bunu yapan başta Ümit Saral olmak üzere herkesten şikayetçiyim. Kardeşimin ne \'Şirinler\' adı altında ne de \'Sarallar\' adı altında olan örgüt üyeleriyle uzaktan yakından alakası yok. Bunu onlar da biliyor. Hepiniz yalan beyan veriyorsunuz. Kalaşnikoflarla gezmeye çıktığınızı söylüyorsunuz. Bu ülkede kim kalaşnikoflarla geziyor. Siz ancak kendinizi kandırırsınız\" dedi.





Pınar Çakar olay gününü ise şöyle anlattı:



“Olay günü benim kardeşim olayın olduğu yerin iki sokak arkasında oturuyor. İftarı beklerken bu adamlar Menderes Caddesi\'ni baştan sona kapatıyorlar ve caddenin bir ucundan diğer ucuna tarayarak ilerliyorlar. Bunu gören kardeşim eğiliyor yere doğru ve bu esnada kurşunun biri çenesinden girip şah damarını patlatıyor. 2\'si ölümcül 5 kurşun isabet ediyor. Kardeşimin 18 yaşında bir kızı var. Biz 1.5 yıldır gülmüyoruz\" dedi.





HASAN SARAL\'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 9 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ



Mahkeme heyeti daha sonra tahliye talepleri için sanıklara ve avukatlara söz verdi. Söz alan sanıklar ve avukatları, tahliye talebinde bulundu. Ümit Saral\'ın bir dahaki duruşmada hazır edilmesi için cezaevine yazı yazılmasına karar veren mahkeme heyeti; Kenan Seyis, Mustafa Bozkurt, Suat Erduran, Nurullah Kapçu, Tayfun Demirer, Mehmet Salih Ablak, Hasan Saral, Sebahattin Eroğlu ve Ömer Mehmet Özkanlı\'nın tahliyelerine karar verdi.



Bu kişilerin yurt dışına çıkışlarını yasaklayan mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.





İDDİANAMEDEN



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ümit Saral\'ın liderliğini yaptığı suç örgütünün eski gücünü tekrar kazanmak için Mehmet Sabri Şirin ile anlaşarak kendi gücüne dahil ettiği, karşılıklı menfaat ilişkisi içinde uluslararası uyuşturucu ticareti yapmaya başladıkları anlatılıyor.



İddianamede, Ümit Saral ile Mehmet Sabri Şirin arasında gelir paylaşımı konusunda anlaşmazlık çıktığı, Kenan Şirin, Abdullah Özkan, Ahmet Şahin Akyıldız, Hakan Koyuncu, Mehmet Yaşar Akyıldız, Murat Mehmetefendioğlu ve Mustafa Çakar\'ın farklı tarihlerde ve farklı yerlerde öldürüldükleri anlatılıyor.



İddianamede Ümit Saral hakkında, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak\", “7 kişiyi tasarlayarak öldürmek\", “Öldürmeye teşebbüs\", “Özel hayatın gizliliği\", “Ateşli Silahlar Kanunu\'na muhalefet\", “Resmi belgede sahtecilik\", “Kasten adam yaralama\", “Nitelikli hırsızlık\" suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 74 yıldan 147 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer sanıklar içinde çeşitli suçlardan çeşitli oranlarda hapis cezaları talep ediliyor.



