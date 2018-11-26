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(Görüntülü) 65 yıl önce gıyabında cenaze namazı kılınan gazi, 89 yaşında yaşamını yitirdi

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Anamur ilçesinde kalp krizi sonucu 89 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Mustafa Ataş, son yolculuğuna uğurlandı

26 Kasım 2018 20:42

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Anamur ilçesinde kalp krizi sonucu 89 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Mustafa Ataş, son yolculuğuna uğurlandı. Kore\'de esir düşen ve 3 yıl boyunca kendisinden haber alınamayan Ataş için 65 yıl önce de gıyabi cenaze namazı kılındığı öğrenildi. 16 çocuk babası Gazi Mustafa Ataş, tedavi gördüğü Anamur Devlet Hastanesi\'nde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Ataş için hastanede düzenlenen cenaze törenine Kaymakam Cengiz Cantürk, Belediye Başkanı Mehmet Türe, Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, Müftü Zeynal Abidin Çınar ve askeri erkanla birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Dualar eşliğinde omuzlara alınan Ataş\'ın naaşı, Kızılaliler Mahallesi\'ndeki mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Öte yandan gazinin oğlu Recep Ataş, \"Babam Kore\'de 3 yıl esir kalmış. O dönemde kendisinden haber alamayanlar babamın gıyabında cenaze namazı kılmışlar\" dedi.

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