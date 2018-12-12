(Görüntülü) 62 yıllık un fabrikasının yıkımına başlandı

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)- ADANA’nın merkez Yüreğir ilçesinde 62 yıl önce inşa edilen ve bu süreçte kentin sembol binalarından biri haline gelen Karşıyaka Un Fabrikası\'nın 35 metre yüksekliğindeki binası yıkılmaya başlandı.



Dervişler Mahallesi’nde, kentin ilk un fabrikalarından biri olma özelliği taşıyan ancak işletmenin 2014 yılında iflas etmesi üzerine başka bir şirkete satılan binanın yıkım işlerini, Adana\'nın tarihi mekanlarından Sun Sineması\'nın da yıkımını gerçekleştiren ekip üstlendi.



“GELİP AĞLAYANLAR OLUYOR”



Yıkım şirketinin yöneticisi Yılmaz Saygın, çevredeki binaların etkilenmemesi için yıkım işlemini titizlikle sürdürdüklerini ancak duygu dolu anlar da yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:



\"Buraya gelip ağlayanlar, duygulananlar oluyor. \'Vay burası da mı yıkıldı?\' deniyor. Gerçekten bu tür binaları yıkarken biz de bir duygu yoğunluğuna giriyoruz. Çünkü burası Adana\'yı temsil eden yerlerden biriydi. 62 yıl önce bu bina inşa edildi. Yani insanlar bir yerden bir yere geçerken, adres tarif ederken Karşıyaka Un\'un orada diye tarif ediyorlardı. Ama her şeyin bir ömrü olduğu gibi buranında bir ömrü vardı. Ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkılma tehlikesi çevreye tehlike saçıyordu. Hava şartlarında bir aksilik olmazsa, önümüzdeki 10 gün içerisinde yıkım tamamlanacak. Etrafında siyam ikizleri gibi binalar var, bu da çalışmamızdaki titizliği artırıyor.\"