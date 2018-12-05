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(Görüntülü) 60 metre yükseklikteki vinç üzerinde namaz kıldı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da belediyenin katlı otoparkında çalışan operatör, yerden 60 metre yükseklikteki vinç üzerinde namaz kıldı

05 Aralık 2018 20:59

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da belediyenin katlı otoparkında çalışan operatör, yerden 60 metre yükseklikteki vinç üzerinde namaz kıldı.

Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde yapımı süren belediyenin katlı otopark inşaatında kule vinç operatörü olarak çalışan işçi, öğlen ezan sesini duyunca, içinde bulunduğu vinci, önünde bulunan Rüstempaşa Camisi\'ne doğru yöneltti. Yerden yaklaşık 60 metre yükseklikteki işçi, seccadesini serdikten sonra namazını kıldı. İşçi, namazın ardından vincin yönünü yeniden çevirip, çalışmaya devam etti.
 

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