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(Görüntülü) 6 yaşındaki Suriyeli çocuğu kaçırıp, fidye istediler (2)

EVİN YAKININA BIRAKTILAR Gaziantep'te, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılıp, ailesinden 10 bin lira fidye istenen Suriye uyruklu Yemen Kasım (6), yine kimliği belirsiz kişilerce evine yakın yere bırakıldı

14 Mayıs 2018 19:37

EVİN YAKININA BIRAKTILAR Gaziantep\'te, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılıp, ailesinden 10 bin lira fidye istenen Suriye uyruklu Yemen Kasım (6), yine kimliği belirsiz kişilerce evine yakın yere bırakıldı. Yürüyerek, eve giden ve ailesine kavuşan küçük Yemen, hastaneye götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Yemen Kasım\'ın ailesi ise ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Polis, çocuğu kaçıran kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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