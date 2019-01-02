T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) 6 yaşındaki oğlunu, elektrik süpürgesi borusuyla döverek ağır yaraladı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde eşinden 1,5 yıl önce boşanan Mehmet Y

02 Ocak 2019 22:57

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde eşinden 1,5 yıl önce boşanan Mehmet Y., iddiaya göre, oğlu M.Y.\'yi (6) elektrik süpürgesinin borusuyla döverek ağır yaraladı. Çocuk hastaneye kaldırılırken, şüpheli baba gözaltına alındı.

Olay, İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, ihbar üzerine, Mehmet Y.\'nin evine giden sağlık ekipleri, M.Y.\'nin başına sert cisimle vurulması sonucu ağır yaralandığını belirledi. Hayati tehlikesi olan küçük çocuk hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Oğlunu elektrik süpürgesinin borusuyla dövdüğü iddia edilen Mehmet Y., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinde, oğlunun yüksek yerden düştüğünü öne sürdü.

ANNE ŞİKAYETÇİ OLDU

Çocuğun annesi Gülistan Ö. olayla ilgili yaptığı açıklamada, eşinden 1,5 yıl önce şiddet gördüğü için boşandığını söyledi. Gülistan Ö., \"Oğlumu ödevini yapamadığı için elektrik süpürgesinin demiriyle dövmüş. Şu anda yoğun bakımda, durumu çok kritik. Doktorlar her şeye hazırlıklı olmamızı söylediler. Eski eşimden şikayetçi oldum\" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ufuk AKTUĞİSKENDERUN Hatay DHA HATAYMehmetOlayGültepe MahallesiHayatiOğlunuANNEOLDU ÇocuğunGülistanDoktorlarEskiOlayla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24